A Macron, Lula cita ‘importância da derrota da direita’ e deseja sucesso nas Olimpíadas Lula comentou nas redes sociais, nesta segunda-feira (22), que conversou com o presidente da França por telefone Brasília|Ana Isabel Mansur e Hellen Leite, do R7, em Brasília 22/07/2024 - 20h14 (Atualizado em 22/07/2024 - 20h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Lula e Macron na Amazônia Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira (22) que conversou, por telefone, com o presidente da França, Emmanuel Macron, sobre as eleições legislativas francesas e a organização dos Jogos Olímpicos, marcados para começar em Paris na sexta-feira (26). “Conversamos sobre as eleições legislativas francesas que ocorreram há poucos dias, e a importância da derrota da extrema-direita pelo bloco democrático. E desejei muito sucesso para a organização das Olimpíadas de Paris”, escreveu Lula nas redes sociais.

Em 7 de julho, a NFP (Nova Frente Popular), uma coalizão de socialistas, comunistas, verdes e a esquerda radical, venceu o segundo turno das eleições legislativas antecipadas na França. O partido de direita radical de Marine Le Pen, o RN (Reagrupamento Nacional), ficou em terceiro lugar, atrás da coalizão de centro de Macron, que ficou em segundo.

Liguei para o presidente @EmmanuelMacron e conversamos sobre as eleições legislativas francesas que ocorreram há poucos dias, e a importância da derrota da extrema-direita pelo bloco democrático. E desejei muito sucesso para a organização das Olimpíadas de Paris que começam no… — Lula (@LulaOficial) July 22, 2024

Acordos entre o governo de Macron e a coalizão de esquerda, focando em apoiar o candidato mais forte contra o RN, impediram a vitória da direita. No entanto, a esquerda não obteve uma maioria absoluta.

Lula recebe ex-primeiro-ministro do Reino Unido Tony Blair

O presidente recebeu nesta segunda-feira, no Palácio do Planalto, o ex-primeiro-ministro do Reino Unido Tony Blair, que ocupou o cargo entre 1997 e 2007 pelo Partido Trabalhista, ligado à esquerda. O petista parabenizou o inglês pelo retorno da legenda ao comando, depois de 14 anos de predomínio da direita. A reunião durou cerca de 45 minutos.

Publicidade

Encontro durou cerca de 45 minutos Ricardo Stuckert/Presidência da República - 22.7.2024

Lula e Blair também debateram o atual cenário político mundial. O brasileiro destacou a intenção de reunir “governos democráticos” às margens da Assembleia Geral das Nações Unidas, que ocorre em setembro.

O petista também apresentou a Blair os resultados econômicos do Brasil, como geração de emprego e investimentos de setores específicos, como a indústria automobilística.

Publicidade

Os dois discutiram, ainda, a atuação do Brasil em organismos internacionais, como o G20, que reúne as 20 maiores economias globais e as uniões Africana e Europeia, e o Brics, grupo composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O Brasil é o atual presidente das entidades. Blair e Lula também comentaram a organização da COP30 (Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas), que será ano que vem, em Belém, no Pará.