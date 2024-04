Ao vivo: acompanhe o primeiro dia do julgamento que pode resultar na cassação de Sergio Moro

Alto contraste

A+

A-

O julgamento que pode resultar na perda do mandato do senado Sergio Moro (União-PR) começou nesta segunda-feira (1°) no TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná). A previsão é de que a análise aconteça em três sessões (acompanhe ao vivo acima), e a decisão da Corte é esperada até a próxima segunda (8). O parlamentar foi denunciado por abuso de poder econômico, uso de caixa dois e utilização indevida de meios de comunicação social durante a pré-campanha eleitoral de 2022.

As Ações de Investigação Judicial Eleitoral (AIJEs) foram apresentadas pelo PL e pela Federação Brasil da Esperança, composta por PCdoB, PV e PT. As legendas alegam gastos excessivos em campanha e desequilíbrio nas eleições pelo fato de Moro ter se lançado como pré-candidato à presidência pelo Podemos. Depois, ele desistiu da disputa, migrou para o União e concorreu a senador.