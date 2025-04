Aeroporto de Brasília estima movimento de 285 mil passageiros na Páscoa Ao todo, estão previstos cerca de 2.000 pousos e decolagens, incluindo 19 voos extras que foram solicitados por companhias aéreas Brasília|Do R7, em Brasília 16/04/2025 - 14h05 (Atualizado em 16/04/2025 - 14h09 ) twitter

O Aeroporto Internacional de Brasília estima receber um movimento de 285 mil passageiros durante o feriado desta Páscoa, entre os dias 16 e 22 de abril. Ao todo, estão previstos cerca de 2 mil pousos e decolagens, incluindo 19 voos extras solicitados por companhias aéreas para atender a alta demanda dos passageiros.

Os destinos domésticos com mais voos no período serão para São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife e Salvador.

A movimentação internacional também deve ser grande com previsão de 103 voos indo e chegando e um fluxo de 106 mil pessoas. Os voos internacionais partindo direto de Brasília têm como destino: Miami, Orlando, Panamá, Cancun, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires e Lisboa.

Segundo a Inframerica, o fluxo deve ser mais intenso a partir das 19h desta quinta-feira (17), com estimativa de 45 mil pessoas embarcando, desembarcando e em conexão no aeroporto da capital.

Nos dias 21 e 22 de abril, são esperados cerca de 40 mil passageiros em cada uma das datas. Os horários de maior fluxo são das 7h às 10h e das 19h à 22h.

Devido ao alto fluxo, o Aeroporto orienta que os passageiros cheguem com antecedência de no mínimo duas horas para voos nacionais e três para internacionais. Também reforça o uso de aplicativos das companhias aéreas para check-in e acompanhamento do status dos voos nos monitores espalhados pelo terminal.

O passageiro também pode acompanhar o voo via WhatsApp. Erica, assistente virtual da Inframerica, informa o status do voo em conversa pelo sistema. Basta mandar um “oi” e aceitar os termos de adesão (acesse aqui).

