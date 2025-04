Lula participa da cerimônia do Dia do Exército nesta quarta-feira Evento vai homenagear autoridades civis e militares com três medalhas; instituição completa 377 anos Brasília|Do R7, em Brasília 16/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/04/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lula, ministro da Defesa e comandante do Exército devem participar da cerimônia Ricardo Stuckert/PR - 7.9.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta quarta-feira (16) da cerimônia do Dia do Exército, em Brasília (DF). O evento, que celebra os 377 anos da instituição, também deve reunir o ministro da Defesa, José Múcio, e o comandante do Exército, general Miguel Ribeiro Paiva. A solenidade será no Quartel-General do Exército, no Setor Militar Urbano.

Autoridades e instituições civis e militares serão homenageadas na cerimônia com a Ordem do Mérito Militar, criada em 1934 para premiar cidadãos que prestaram serviços notórios à Força, e as medalhas Exército Brasileiro e Tributo à Força Expedicionária Brasileira.

Lula também prestigiou o evento em 2023 e 2024. A edição deste ano será transmitida pelo Exército, e é esperado um desfile da tropa militar na Avenida do Exército. O Dia do Exército surgiu em 1648, na Batalha dos Guararapes, que expulsou os holandeses do Nordeste brasileiro.

Esse é o segundo evento com militares que Lula participa neste ano. Em março, ele compareceu à posse da ministra Maria Elizabeth Rocha como presidente do STM (Superior Tribunal Militar). Foi a primeira vez em 217 anos de história que a corte elegeu uma mulher para o comando.

‌



Na cerimônia do Dia do Soldado de 2023, pouco meses depois de tomar posse, Lula afirmou que foi ao evento para mostrar que não tem mais “rancor” com os militares.

“Todo mundo sabe o quanto eu andava magoado com os militares desse país por conta de tudo que aconteceu. Fiquei a noite inteira pensando: ‘Vou ou não vou?‘. Tomei a decisão de ir e acho que foi Deus que me ajudou a decidir porque eu fui para mostrar que eu não guardo rancor. Esse Exército não é mais de Bolsonaro, é o Exército de [Duque de] Caxias, é o Exército Brasileiro que tem função constitucional”, declarou, à época.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp