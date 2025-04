Aniversário de Brasília tem edição especial do Restaurant Week com menu a partir de R$ 65 Edição começou na segunda-feira e segue até o dia 27 de abril; valor inclui entrada, prato principal e sobremesa Brasília|Do R7, em Brasília 15/04/2025 - 10h51 (Atualizado em 15/04/2025 - 10h51 ) twitter

Valor inclui entrada, prato principal e sobremesa Restaurante Mercado del Puerto/Divulgação - arquivo

O Aniversário de 65 anos de Brasília terá uma edição especial do Restaurant Week que começou nesta segunda-feira (14) e segue até 27 de abril. Ao todo, mais de 70 restaurantes participam com menus a partir de R$ 65, incluindo entrada, prato principal e sobremesa. No caso do jantar, o valor é de R$ 89 (confira).

Para esta edição, os restaurantes criaram nomes de pratos que homenageiam a capital do país, como Empanada dos Ministérios, Plano Polenta, Camarão 65, Filé Candango e Quadradin de Chocolate.

Para o secretário de Turismo do DF, Cristiano Araújo, a edição especial reforça o papel estratégico da gastronomia no desenvolvimento do turismo local. “É uma oportunidade de valorizar nossos restaurantes, atrair visitantes e mostrar ao Brasil e ao mundo a diversidade e qualidade da culinária brasiliense. Brasília é um dos principais polos gastronômicos do país e os moradores e visitantes que estiverem prestigiando as comemorações do aniversário de Brasília vão contar com essa opção gastronômica”, afirma.

A expectativa é que o festival injete cerca de R$ 15 milhões na economia local dos restaurantes durante os 13 dias de realização.

“Foi um grande privilégio para nós ter sido convidados pela Secretaria de Turismo do Distrito Federal para fazer parte da programação oficial do aniversário da cidade. Ficamos muito felizes com a aceitação dos restaurantes com o convite para participar do festival. As casas criaram menus incríveis, vai ser difícil ir a apenas um restaurante! Temos certeza de que esses 13 dias serão de muito movimento nas casas participantes”, afirmaram os organizadores Fernando Reis e Matheus Dantas.

Confira a lista geral de restaurantes participantes

Águas Claras

Caminito Parrilla (jantar)

Canton - DF Plaza (almoço e jantar)

Cantucci (almoço e jantar)

Coco Bambu (almoço e jantar)

Fred Restaurante (almoço e jantar)

Outback Steakhouse - DF Plaza (almoço e jantar)

Quattro Pizza (jantar)

Vero Trattoria Italiana (almoço e jantar)

Villa Carioca (almoço e jantar)

Asa Norte

Bla’s (almoço e jantar)

Bosque Park (almoço e jantar)

Caminito Parrilla (jantar)

Cantucci Osteria (almoço e jantar)

Castanho Café (almoço)

Coco Bambu - Brasília Shopping (almoço e jantar)

Ernesto Café Especiais (almoço)

Kay Pacha (almoço e jantar)

Outback Steakhouse - Conjunto Nacional (almoço e jantar)

Rapport Café (almoço e jantar)

Restaurante do Farol (almoço e jantar)

Sagres (jantar)

Superquadra Bar (almoço e jantar)

Swiss Gourmet (almoço)

Asa Sul

Caminito Parrilla (jantar)

Cantina Gratinata (almoço e jantar)

Cantucci - Asa Sul (almoço e jantar)

Canton - Venâncio Shopping (almoço e jantar)

Casa Brisa (jantar)

Confraria do Camarão - Venâncio Shopping (almoço e jantar)

Domaine Bistrô (almoço e jantar)

Dudu Bar (almoço e jantar)

Ernesto Café Especiais (almoço)

Fred Restaurante (almoço e jantar)

Iacina Restaurante (almoço)

Mangut Restaurante e Café (almoço e jantar)

Mercado del Puerto Parrilla (almoço e jantar)

Olinda Bar e Restaurante (almoço e jantar)

Ouriço (almoço e jantar)

Outback Steakhouse - Venâncio Shopping (almoço e jantar)

Raiz Caipira (almoço e jantar)

Rio Bistrô e Lounge (almoço e jantar)

Rota do Vinho (jantar)

Same Same But Different (almoço e jantar)

Solo Ristorante (jantar)

Toro Parrilla (jantar)

Villa Tevere (almoço e jantar)

Vino! (almoço e jantar)

Zante Taverna Grega (almoço e jantar)

Ceilândia

Outback Steakhouse - JK Shopping (almoço e jantar)

Concha Acústica

Doma Rooftop (almoço e jantar)

La Terrasse - Unidade Lago (almoço e jantar)

Eixo Monumental

Mezanino Torre de TV de Brasília (almoço e jantar)

Gama

Tarumã Cozinha e Bar (almoço e jantar)

Guará

Barbacoa - Parkshopping (jantar)

Coco Bambu - Parkshopping (almoço e jantar)

Outback Steakhouse - Park Shopping (almoço e jantar)

Sauz Restaurante (jantar)

Lago Norte

Coco Bambu - Iguatemi Shopping (almoço e jantar)

Outback Steakhouse - Iguatemi Shopping (almoço e jantar)

Lago Sul

Coco Bambu - Lago Sul (almoço e jantar)

Gran Bier (jantar)

Ocean Brasília (almoço e jantar)

Outback Steakhouse - Pier 21 (almoço e jantar)

Veloce (almoço e jantar)

Sudoeste / Octogonal

Caminito Parrilla (jantar)

Confraria do Camarão - Terraço Shopping (almoço e jantar)

Gordeixos (almoço e jantar)

La Cheminée (almoço e jantar)

La Fleur Bistrô (almoço e jantar)

Tarumã Cozinha e Bar (almoço e jantar)

Taguatinga

Coco Bambu - Taguatinga Shopping (almoço e jantar)

Outback Steakhouse - Taguatinga Shopping (almoço e jantar)

Vila Planalto

Figueira la Parrilla

