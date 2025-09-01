33ª Expoabra traz exposição de Jumentos Pêga para Brasília

A 33ª Expoabra iniciou na Granja do Torto, Brasília, com a Exposição Nacional de Jumentos Pêga, que reuniu 400 animais. A campeã, Pitanga da Certeza, destacou-se em morfologia e andamento. Segundo Cristiano, um dos criadores, eventos como esse são essenciais para comparar trabalhos e entender os rumos da raça, surgida em Minas Gerais no século XIX.



Além de promover a raça, conhecida por sua resistência e agilidade, a exposição visa incentivar a produção de moares. A programação também inclui gastronomia local e cultura regional, sendo um atrativo tanto para o público urbano quanto para produtores.



