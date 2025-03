Aprenda a fazer a receita de costelinha de porco com farofa de maracujá

A chefe Gê Lacerda apresentou uma receita de costelinha de porco acompanhada por farofa de maracujá. O preparo inclui temperar a carne com sal, pimenta do reino e especiarias como cominho e páprica — a marinada deve ser feita pelo menos duas horas antes para um melhor sabor. A farofa, com cebola picada, alho amassado e polpa de maracujá, é refogada até dourar, antes da adição da farinha escolhida para dar crocância ao prato. Variações nos ingredientes, como a substituição do cominho ou escolha de diferentes tipos de gordura, podem personalizar o prato, enquanto o uso de polpa de maracujá com semente acrescenta textura e acidez.



