Aprenda a fazer receita de tambaqui na brasa com feijão tropeiro

No programa Agro RECORD, o influenciador Kelvin Lôpo ensina a preparar um tambaqui na brasa, pescado de cerca de dois quilos e meio, recheado e temperado com lemon pepper, pimenta do reino, dry rub e limão. Ele utiliza uma grelha específica para peixes, facilitando o preparo. O feijão tropeiro, acompanhando o prato, leva calabresa, alho, cebola, couve e é finalizado com ovos e farinha de mandioca. Kelvin, famoso por seus vídeos de culinária e pesca, traz essa receita prática e deliciosa que promete agradar a todos.