Apresentadora Williane Rodrigues ganha prêmio +Adminirados do Agronegócio

A premiação nacional +Admirados da Imprensa do Agronegócio reconheceu três jornalistas da RECORD por sua cobertura no setor agropecuário. Williane Rodrigues, Ingrid Alves e Kelly Godoy foram homenageados por sua dedicação e qualidade jornalística. A editora-chefe do Agro Record DF destacou o esforço coletivo por trás deste reconhecimento.



O Agro Record DF, exibido aos domingos, promove a rica produção agrícola do Distrito Federal. A RECORD News também se destacou, sendo reconhecida na categoria Veículo Geral. O prêmio, em sua quinta edição, celebra a excelência na cobertura de um setor vital para o PIB brasileiro.



