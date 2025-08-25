Chef ensina receita de costela de porco com molho barbecue e arroz de churrasqueira
O chef brasiliense tem sete anos de experiência na cozinha e desde criança já era apaixonado pela gastronomia
Chef ensina uma costela de porco marinada com cebola, cenoura, tomilho e alecrim. Após selar a carne, ela é refrigerada por oito horas e assada lentamente a 80-100 graus por quatro horas. O acompanhamento é um arroz especial feito com bacon, calabresa e banana da terra.
Um molho artesanal à base de goiaba madura e barbecue completa o prato. Segundo o chef Denilson, "a combinação perfeita entre a carne e o molho traz um sabor sensacional". Denilson, de Brasília, tem sete anos de experiência na cozinha e desde criança já era apaixonado pela gastronomia.
