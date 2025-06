Conheça como é o cultivo do amendoim em área rural de Brazlândia (DF)

Na chácara Cristal em Brazlândia (DF), Dona Vera mantém a tradição familiar de cultivar amendoim para consumo próprio. Este cultivo artesanal, como explica Sérgio, da Emater, é raro no Distrito Federal devido à escassez de mão-de-obra e preferência por culturas tradicionais.



Após a colheita, Dona Vera compartilha uma receita de pé de moleque, destacando o preparo do amendoim torrado, que faz parte de um banquete de pratos à base de amendoim preparados pela família. "Desde pequena, sempre plantamos amendoim para ter o ano todo", conta ela.



