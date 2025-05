Cozidão de carne e legumes feito em um fogão especial

Na Fazenda Vale Verde, localizada em Sobradinho (DF), Seu Armando, proprietário e cozinheiro, acolheu mais de 12 mil visitantes nos últimos três anos. Apaixonado pela culinária, ele conta que não é um chefe de cozinha,mas que se o instinto, o paladar, o gosto, o cheiro.



O restaurante da fazenda foi construído em torno de um bambu de 50 anos, oferecendo sombra e beleza ao local. Armando apresenta um cozido especial, o "Cozidão do Bambu", feito com diversas carnes e temperos naturais. Ele destaca o fogão a lenha, semelhante ao "tacho" mineiro, que preserva o sabor e espanta insetos. A experiência culinária na fazenda é um encontro com sabores autênticos e histórias fascinantes.



