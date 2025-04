Doces, tortas, sucos e geleias: começa 10ª edição da Festa da Goiaba em Brazlândia (DF)

A décima edição da Festa da Goiaba começou em Brazlândia (DF), destacando a rica produção da região. Com 434 hectares cultivados e uma produção de mais de 7 mil toneladas no Distrito Federal, o evento apresenta goiabas in natura e produtos como doces, tortas e sucos.



Cristiane, uma das agricultoras locais, cuida de 8 hectares e chega a colher 200 caixas de goiaba por dia durante a safra. Ela espera superar as vendas de mil quilos de doces do ano passado com inovações como geleia com pimenta. O clima da região, com dias quentes e noites amenas, favorece o cultivo, segundo Claudinei Vieira, técnico da Emater-DF, que atende 120 produtores locais.



