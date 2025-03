Maior viveiro do DF é referência na distribuição de mudas para todo o país

Um viveiro localizado em Brazlândia é referência na produção e distribuição de mudas para o Distrito Federal e outros estados. Com a capacidade de distribuir cerca de 16 milhões de mudas mensalmente, o viveiro inicia seu processo com a escolha cuidadosa das sementes, utilizando tanto métodos manuais quanto mecânicos para semeadura.



As mudas são mantidas em estufas que asseguram condições ideais de temperatura e umidade, funcionando como uma "UTI" para as plantas, segundo Leandro Pinheiro, responsável pela operação. Este cuidado é essencial para garantir a resistência das florestas e a conservação da biodiversidade.



O viveiro atende uma ampla gama de clientes com diversas culturas, incluindo tabaco, tomate e pimentão, adaptando-se às necessidades específicas de cada planta.







