Modão em Goiás: Anne e João Paulo animam Agro Record especial em Pirenópolis (GO)

Dupla de cantores locais fala sobre a tradição musical da cidade e suas raízes familiares

Agro Record|Do R7

A dupla de cantores Anne e João Paulo compartilha sua trajetória musical em Pirenópolis. Eles começaram a cantar juntos na adolescência. O primo de João, Marco Junior, toca sanfona com eles. A conexão entre a cidade e a música é destacada como parte da vida cultural local que se mantém por gerações. Músicos costumavam se reunir na escada da igreja para tocar violão e cantar juntos. A cultura é considerada um aspecto fundamental desde o nascimento na cidade.

