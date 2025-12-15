Modão em Goiás: Anne e João Paulo animam Agro Record especial em Pirenópolis (GO)
Dupla de cantores locais fala sobre a tradição musical da cidade e suas raízes familiares
A dupla de cantores Anne e João Paulo compartilha sua trajetória musical em Pirenópolis. Eles começaram a cantar juntos na adolescência. O primo de João, Marco Junior, toca sanfona com eles. A conexão entre a cidade e a música é destacada como parte da vida cultural local que se mantém por gerações. Músicos costumavam se reunir na escada da igreja para tocar violão e cantar juntos. A cultura é considerada um aspecto fundamental desde o nascimento na cidade.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Aprenda a fazer um tradicional doce de leite: menos açúcar e mais sabor diretamente da roça
Aprenda a fazer doce de leite com Uira Ayer, proprietário da Fazenda Vagafogo
Santuário de vida silvestre e a riqueza da produção agrícola e pecuária de Pirenópolis (GO)
Fazenda Vagafogo alia laticínios de qualidade com experiências únicas na natureza
CNA empossa nova diretoria: João Martins é reeleito presidente da CNA até 2029
Nova diretoria da CNA aposta no setor agropecuário para impulsionar economia
Chef ensina polpetone recheado com queijo em receita prática e saborosa
O chef Marcelo Lopes destaca a simplicidade e adaptabilidade da receita para quem deseja replicá-la em casa
Setor de frutas ganha selo para valorizar práticas sustentáveis e fortalecer exportações
A iniciativa visa formalizar ações que já são parte do cotidiano dos fruticultores, promovendo a sustentabilidade
Distrito Federal inaugura Laboratório Agro 4.0 e impulsiona tecnologia no campo
O espaço dedicado à inovação agropecuária é inaugurado em Brasília com investimento de R$ 3,5 milhões
Agrotech reúne empresários e produtores para discutir o uso da tecnologia no campo
Com o foco na agricultura familiar, o evento apresentou soluções para aumentar a produtividade rural
UnB cria plataforma com IA para identificar praga agrícola com 96% de precisão
Um aplicativo gratuito será disponibilizado aos produtores para facilitar a identificação e manejo das plantas daninhas
Gabriel Moreira é o convidado do Agro Record DF
Artista cantou músicas de autoria própria e contou um pouco da trajetória musical
Receita da Semana: frango caipira com pequi e almôndegas direto da roça
Aprenda a preparar um frango caipira com pequi e almôndega em uma receita prática
Premiações celebram avanços no setor agropecuário brasileiro
Produtores, técnicos e supervisores são reconhecidos por inovações e melhorias significativas no campo no Prêmio ATEG 2025
CNA premia melhores molhos picantes do Brasil
Goiás e Distrito Federal se destacaram entre os finalistas do prêmio de molhos artesanais
Produtora do DF se destaca no cultivo de plantas medicinais e vira referência no setor
A Emater aponta crescimento devido à demanda por produtos in natura e processados nas indústrias alimentícia e cosmética
Produtores rurais utilizam estufas para cultivar morangos em época de chuva
Especialistas afirmam que o investimento em estufas é vantajoso devido à redução no uso de agrotóxicos