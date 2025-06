Nutritivo e funcional: painço conquista espaço na alimentação saudável

O painço é um cereal rico em nutrientes como vitaminas do complexo B e minerais como ferro e fósforo. É livre de glúten, adequado para pessoas com doenças celíacas. Possui baixo índice glicêmico, alto teor de fibras e compostos fenólicos, que atuam como antioxidantes.



O grão pode ser utilizado cozido como substituto de arroz ou quinoa, em mingaus ou saladas grelhadas. Também pode ser moído para farinhas ou adicionado a sopas e ensopados.



