Portaria define ações para prevenir e controlar doenças nos rebanhos do DF

A Secretaria de Agricultura do Distrito Federal emitiu uma portaria determinando que os produtores rurais recadastrem seus rebanhos entre 1º de maio e 15 de junho. Bovinos, caprinos, ovinos, equinos e até animais de pequeno porte como mini cabras devem ser cadastrados. O não cumprimento impede a emissão de GTA e recepção de novos animais.



A vacinação contra raiva é obrigatória para propriedades notificadas em áreas com casos. Produtores podem registrar seus rebanhos através do portal da Secretaria ou presencialmente nas bases locais. “É essencial informar o número, sexo e idade dos animais para controle eficaz”, destacou o secretário Rafael Bueno.



