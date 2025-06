Presidente da Embrapa fala da importância do crescimento da Agro Brasília

A presidente da Embrapa, Silvia Massruhá, ressaltou o crescimento da Agro Brasília, que reuniu quase 600 expositores com tecnologias inovadoras. "A Agro Brasília está se tornando um importante polo no Cerrado", afirmou ela. A Embrapa participou com cinco unidades em Brasília , apresentando mais de 100 tecnologias, incluindo horticultura e integração lavoura-pecuária.



A visita de 40 ministros da Agricultura da África destacou o evento. Um projeto com o Japão busca converter áreas degradadas para aumentar a produtividade sem desmatamento, enfatizando a sustentabilidade e a agricultura regenerativa.



