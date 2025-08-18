Produção de cogumelos cresce no Distrito Federal com cultivo rentável

A produção de cogumelos no Distrito Federal vem crescendo, com a região sendo a segunda maior consumidora per capita do Brasil. Jansen Lira, um dos poucos produtores no Lago Oeste, enfrenta desafios na aquisição de insumos e técnicas de compostagem, essenciais para o cultivo.



Ele relata que "um composto mal feito não permite uma boa produção". Sua propriedade colhe cerca de 500 quilos de cogumelos semanalmente. A Emater apoia produtores com capacitação e financiamento, promovendo o crescimento sustentável do setor.



"Esse apoio viabilizou a instalação de placas fotovoltaicas e a construção de uma estufa", afirmou Jansen, destacando a importância do suporte para a viabilidade financeira da produção.



