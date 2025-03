Produtor de queijos do Lago Oeste recebe certificado para comercialização

Um produtor de queijos localizado no Lago Oeste obteve um certificado de registro sanitário, permitindo a comercialização dos produtos fora da propriedade. Mauricio Bittencourt, o produtor, desenvolveu 14 tipos de queijos voltados para pessoas com intolerância à proteína do leite, utilizando leite A2A2. A iniciativa surgiu em resposta a uma necessidade familiar, quando seu filho desenvolveu a intolerância. Com o apoio da Emater-DF, a atividade agora é formalizada perante as autoridades competentes.



