Programa da Emater DF capacita produtores rurais para gestão de negócios

Produtores rurais do Distrito Federal participaram de um curso pelo programa "Empreender e Inovar" da Emater, com ênfase na produção de queijos artesanais. O curso faz parte das rotas turísticas como a Rota do Queijo, que busca aproximar consumidores do campo e aumentar a valorização dos produtos locais.



A iniciativa anual oferece capacitação contínua para novos empreendedores rurais, ajudando-os a otimizar a gestão de propriedades familiares. Um dos produtores destacou a importância em focar em culturas mais rentáveis, como o morango, para melhor retorno financeiro.



