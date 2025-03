Saiba como é feito o trabalho do Batalhão de Policiamento Rural do DF

O Batalhão de Policiamento Rural, responsável por cerca de 70% do Distrito Federal, dispõe de três companhias para atender diferentes áreas rurais. O programa Guardião Rural, inspirado na polícia comunitária, cadastra propriedades para visitas regulares de policiais, contando com mais de 1.600 participantes.



As propriedades são identificadas por placas que, além de inibir crimes, oferecem informações através de QR codes. Além disso, o programa utiliza grupos de WhatsApp para facilitar a comunicação e interação entre moradores e a polícia, destacando o caráter ostensivo e preventivo da iniciativa.



