Técnica que aprimora qualidade do gado é levada de forma gratuita para produtores rurais do DF

Uma parceria entre a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-DF) e a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares do Brasil (Conafer), tem levado há dois anos, para produtores rurais do Distrito Federal, técnica que aprimora a qualidade do gado. Só no DF, foram 900 vacas inseminadas, das quais 550 ficaram prenhas.