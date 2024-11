Veja a íntegra do Agro Record DF de domingo (10)

Nesta edição do Agro Record DF, veja que pequenos produtores do Distrito Federal tem a oportunidade de fazer o melhoramento genético do Gado na propriedade. Ministério Público e Secretaria de Agricultura do DF fazem acordo de cooperação técnica para fiscalização em plantações para verificar a quantidade de agrotóxicos. E ainda: no quadro de receita, aprenda a fazer um contrafilé de angus com molho especial e batatas rústicas.