Alcolumbre encontra líderes do Senado para definir comando de comissões permanentes Parlamentares ainda devem definir a pauta da primeira sessão do Senado de 2025 Brasília|Lis Cappi e Rute Moraes, do R7 em Brasília 18/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/02/2025 - 02h00 )

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), se reunirá nesta terça-feira (18), com líderes partidários da Casa para definir o comando das comissões permanentes. A ideia é que os colegiados sejam instalados na quarta-feira (19) pela manhã, com a eleição dos presidentes e vices-presidentes.

No mesmo dia, deverá ocorrer a primeira sessão deliberativa do Senado após a eleição de Alcolumbre ao comando da Casa. A pauta também será definida na reunião de amanhã, que ocorrerá na Residência Oficial do Senado, às 14h.

Como mostrou o R7, o desenho dos comandos dos colegiados está praticamente definido, faltando apenas decidir as vice-presidências. A CCJ, principal comissão, ficará com o senador Otto Alencar (PSD-BA). O partido também poderá ficar com a Comissão de Relações Exteriores.

O parlamentar baiano já indicou que quer priorizar pautas econômicas e destacou o projeto complementar à reforma tributária. Alencar também pretende dar destaque à proposta que amplia a isenção do Imposto de Renda para trabalhadores que ganham até R$ 5.000. O projeto está entre as prioridades do governo para o Congresso Nacional neste ano.

No caso do PL, o partido deve ficar com duas comissões: Segurança Pública, com a continuidade de Flávio Bolsonaro (RJ), e Infraestrutura, com Marcos Rogério (RO).

O PT deve ter as comissões de Educação e do Meio Ambiente, com Teresa Leitão (PE) e Fabiano Contarato (PE), respectivamente.

Em outras frentes, há expectativa de que Renan Calheiros (MDB-AL) fique com a Comissão de Assuntos Econômicos, e Marcelo Castro (MDB-PI), com a Comissão de Assuntos Sociais. O MDB também deve ficar com a Comissão Mista de Mudanças Climáticas do Congresso Nacional, mas ainda não há uma definição de nome.

O Republicanos ficará com a Comissão de Direitos Humanos e prevê confirmar o nome da senadora Damares Alves (DF). Confira a provável formação das comissões do Senado:

