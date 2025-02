Alcolumbre formaliza candidatura e Senado inicia sessão para definir novo comando Opositores ao amapaense defendem nomes de direita; ex-ministro de Bolsonaro sustenta que ‘toda eleição é surpresa’ Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 01/02/2025 - 11h14 (Atualizado em 01/02/2025 - 12h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Plenário do Senado Federal durante primeira reunião preparatória destinada à eleição do presidente da Casa Marcos Oliveira/Agência Senado

Principal cotado para a eleição da presidência do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) deixou para formalizar a candidatura ao cargo até pouco antes do início da sessão que vai decidir o comando do Congresso. O amapense confirmou o nome, de forma oficial, minutos antes do início da sessão.

A decisão não interfere no processo ou na candidatura e ele segue como favorito ao cargo. Com atuação voltada para negociações de bastidores entre parlamentares, a expectativa é que ele seja confirmado para a cadeira.

Alcolumbre enfrenta quatro oponentes: Marcos do Val (Podemos-ES), Eduardo Girão (Novo-CE), Soraya Thronicke (Podemos-MS) e Astronauta Marcos Pontes (PL-SP). O ex-ministro de Bolsonaro contrariou pedidos do partido e manteve a candidatura com a justificativa de ter um nome à direita para a disputa.

“A ideia é dizer que a direita está presente em todas as pautas que a gente tem defendido”, disse pouco antes da votação. “Toda eleição é uma surpresa e depende da experiência”, completou.

‌



Girão, que também está na disputa, voltou a defender que os votos sejam públicos. Além da presidência, outros cargos estão na disputa.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Veja as candidaturas:

‌



ELEIÇÃO DA MESA - CANDIDATURAS

Presidente:

‌



* Marcos do Val (Podemos-ES)

* Eduardo Girão (União-CE)

* Marcos Pontes (PL-SP)

* Soraya Thronicke (Podemos-MS)

* Davi Alcolumbre (União-AP)

Primeira Vice-Presidência:

* Eduardo Gomes (PL-TO)

Segunda Vice-Presidência:

* Humberto Costa (PT-PE)

Primeira Secretaria:

- Daniella Ribeiro (PSD-PB)

Segunda Secretaria:

- Confúcio Moura (MDB-RO)

Quarta Secretaria:

* Dr. Hiran (PP-RR)

* Laércio Oliveira (PP-SE)

Suplência de Secretaria:

* Chico Rodrigues (PSB-RR)