Eleição para a Presidência do Senado: como funciona e por que o cargo é tão influente?

Saiba quem vai disputar a Presidência do Senado Montagem - Pedro França/Agência Senado, Waldemir Barreto/Agência Senado (fotos 2 a 4) e Saulo Cruz/Agência Senado

Neste sábado (1º), às 10h, os 81 senadores do Brasil se reúnem em Brasília para eleger o novo presidente do Senado, que comandará a Casa pelos próximos dois anos. O cargo é um dos mais estratégicos do cenário político nacional, pois além de liderar o Senado, o presidente também acumula a função de chefe do Congresso Nacional.

Assim como ocorre na Câmara dos Deputados, o presidente do Senado tem controle total sobre a pauta de votações. Isso significa que ele decide quais projetos serão discutidos e votados.

Embora a Mesa Diretora e o colégio de líderes sejam frequentemente consultados, a decisão final cabe ao presidente da Casa.

Isso faz com que o cargo seja altamente cobiçado, especialmente pelo Poder Executivo. Ter um aliado na Presidência do Senado facilita a aprovação de projetos do governo, além de garantir um ambiente mais favorável para medidas estratégicas do presidente da República.

Ao assumir a Presidência do Senado, o senador eleito também se torna o chefe do Congresso Nacional. Essa posição lhe confere atribuições adicionais, como apresentar projetos de grande relevância, incluindo propostas orçamentárias e tratados internacionais.

Ele também tem o poder de convocar sessões conjuntas do Congresso para deliberar sobre vetos presidenciais e decidir sobre temas cruciais, como autorização para declarações de guerra, estados de defesa e de sítio, além de intervenções federais.

Porta-voz do parlamento

Além dessas responsabilidades, o presidente do Senado é o porta-voz do parlamento brasileiro, representando o Legislativo em eventos oficiais e em reuniões com autoridades estrangeiras.

Outro fator que torna o cargo tão estratégico é sua posição na linha sucessória do país. O presidente do Senado é o terceiro na ordem, atrás do vice-presidente e do presidente da Câmara dos Deputados.

Se tanto o presidente da República quanto o vice e o presidente da Câmara ficarem impossibilitados de exercer o cargo, o presidente do Senado assume temporariamente o Palácio do Planalto.

Caso a vacância ocorra nos dois últimos anos do mandato presidencial, ele pode ser o responsável por convocar novas eleições.

Por estar na linha sucessória, o presidente do Senado precisa ser um brasileiro nato e não pode ser réu em processos judiciais.

Candidatos à Presidência do Senado

Na disputa pela Presidência do Senado, o nome favorito é o de Davi Alcolumbre (União-AP), que já exerceu a função entre 2019 e 2021. Ele conta com o apoio de partidos como PSD, MDB, PT, PL, PP, PDT, PSB e União Brasil, que juntos somam 79 dos 81 votos possíveis.

Outros senadores que concorrem ao cargo são Eduardo Girão (Novo-CE), Soraya Thronicke (Podemos-MS), Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) e Marcos do Val (Podemos-ES).

Como funciona a eleição da mesa diretora?

A escolha da Mesa Diretora segue um processo definido pelo Regimento Interno do Senado. A eleição acontece por meio de voto secreto e cédulas impressas, e para ser eleito em primeiro turno, um candidato precisa conquistar pelo menos 41 votos.

A composição da Mesa Diretora costumava seguir critérios de proporcionalidade partidária, beneficiando legendas com maior número de senadores. No entanto, nos últimos anos o processo tem se baseado principalmente em negociações políticas.

Os cargos são preenchidos de forma hierárquica, iniciando pela escolha do presidente, seguida pela definição dos vice-presidentes, secretários e suplentes.

A Mesa Diretora tem uma função central na organização do Senado. Ela é responsável por administrar a Casa, definir a pauta de votações e coordenar os trabalhos legislativos.

O que faz cada cargo?

Presidente: o nome a ocupar o cargo também vai presidir o Congresso Nacional. A função tem uma série de atribuições, em especial comandar reuniões entre líderes partidários, decidir a pauta de votação de cada sessão do Senado e do Congresso e impedir propostas de parlamentares que contrariem a Constituição.

1º vice-presidente: responsável por substituir o presidente em caso de falta ou impedimento.

2º vice-presidente: substitui o primeiro vice-presidente em caso de falta ou impedimento.

1º secretário: o posto é voltado para funções institucionais ligadas a serviços administrativos e supervisão.

2º secretário: tem responsabilidade de escrever e registrar oficialmente tudo o que é discutido e decidido em sessões secretas, fazer a leitura dos documentos e assiná-los após o primeiro secretário.

3º e 4º secretários: são responsáveis pela contagem de votos dentro do Senado, além de auxiliar o presidente em apuração de eleições, anotando nomes e organizando listas.

Existem quatro posições de suplente dentro do Senado, um para cada secretário.