Alcolumbre vai propor limitar partidos que podem acionar STF por decisões do Congresso Ideia é definir um mínimo de representatividade para que legendas acionem a Corte; texto deve ser levado a líderes na semana que vem Brasília|Lis Cappi e Rute Moraes, do R7, em Brasília 03/07/2025 - 15h38 (Atualizado em 03/07/2025 - 15h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), trabalha em uma proposta para restringir ações no STF Jefferson Rudy/Agência Senado - 02.07.2025

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), vai apresentar uma proposta para limitar a judicialização de partidos políticos a decisões do Congresso. A previsão, até esta quinta-feira (3), é de que o texto seja levado a líderes partidários na semana que vem.

Conforme apurou o R7, a proposta deve estabelecer um mínimo de representatividade partidária para ações junto ao STF (Supremo Tribunal Federal).

A ideia é definir critérios para impedir que partidos com poucos parlamentares possam questionar decisões que tenham sido aprovadas por deputados e senadores. O autor será o próprio Alcolumbre.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

As adequações chegaram a ser citadas pelo presidente do Senado durante sessão na última quarta-feira (2), com avaliação de que o número de ações apresentadas à Corte têm sido um problema.

‌



“Todo mundo pode acessar o Supremo e, depois, ficam as críticas aqui em relação ao Poder Judiciário. Hoje está muito aberto isso. Todo mundo pode acionar em relação a uma legislação votada pelo parlamento”, declarou.

A proposta vem em meio ao embate pela judicialização do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), que foi derrubado pelo Congresso, e chegou ao Supremo. A primeira ação ligada ao tema apresentada na Corte foi indicada por um partido político, o PSOL.

‌



Mais cedo, o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), saiu em defesa de mudanças legislativas para aumentar critérios de judicialização.

Segundo o político, as adequações devem ser voltadas para que decisões com “placares expressivos” não sejam contestadas por “minorias em insatisfeitas”.

‌



Na Câmara, um movimento iniciado pelo líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), para coletar assinaturas para uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que limite as ações de partidos políticos junto ao STF (Supremo Tribunal Federal).

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp