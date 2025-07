Flávio Dino defende arbitragem do Judiciário só quando a política entrar em ‘curto-circuito’ Ministro do STF aponta a hiperjudicialização como reflexo de falhas no presidencialismo de coalizão e defende diálogo político Brasília|Tainá Farfan, enviada especial a Lisboa 03/07/2025 - 13h37 (Atualizado em 03/07/2025 - 13h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Flávio Dino critica hiperjudicialização de questões políticas Ton Molina/STF - 27.6.2025

Durante o Fórum de Lisboa, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Flávio Dino abordou o crescente número de disputas políticas levadas ao Judiciário.

Segundo ele, a hiperjudicialização reflete um colapso na capacidade de diálogo entre Executivo e Legislativo. A questão do IOF, debatida no Congresso e contestada no Supremo, serviu como exemplo central em sua análise.

“O que eu quis alertar é que esse se tornou um tema complexo, não, portanto, em razão de fatores jurídicos, mas sim exatamente por conta do ambiente geral em que há essa hiperjudicialização causada pelas dificuldades inerentes à política”, afirmou.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Dino destacou que o tema, do ponto de vista legal, é direto: “Juridicamente, de fato, é muito simples, acaba se tornando um grande problema para o Supremo resolver, seja decidindo, seja tentando uma conciliação”.

‌



Para o ministro, o enfraquecimento do presidencialismo de coalizão — visível há pelo menos uma década — tem transferido disputas políticas para o STF.

“A falência do presidencialismo e colisão fez com que, crescentemente, esses conflitos políticos sejam levados ao Supremo”, observou. Ele evitou comentar diretamente o mérito do impasse envolvendo o IOF, mas afirmou: “O Supremo tem muitos precedentes sobre isso. Não é um assunto inédito”.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O papel do Supremo

Ao refletir sobre o papel do STF nesses embates, Dino sugeriu que a Corte atua em um espaço criado pelo fracasso da política.

“No primeiro plano, essa conciliação, essa negociação, esse diálogo, deve ser conduzido pela política. Enquanto a política entra em colapso, em curto-circuito, isso se transforma numa busca de que o terceiro poder, de algum modo, arbitre”, disse.

‌



Segundo ele, ao Supremo restam dois caminhos: seguir estritamente o texto constitucional ou promover uma tentativa de mediação institucional.

“Ou ele pode, simplesmente, decidir à luz, entre aspas, da letra fria da Constituição, ou ele pode, por esse caminho de inovação institucional, chamar mesmo os poderes políticos e tentar, de algum modo, que haja um entendimento.”

Dino concluiu dizendo que a Corte não pode se omitir diante de um ambiente político que recorre constantemente ao Judiciário.

O desafio, segundo ele, é encontrar equilíbrio entre a aplicação do direito e a preservação do espaço político legítimo para decisões fundamentais ao funcionamento do Estado.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp