Lira defende limite em judicialização de decisões do Congresso: 'Para que maioria seja respeitada' Ex-presidente da Câmara diz que 'minorias insatisfeitas' têm recorrido ao STF por decisões aprovadas de forma expressiva Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 03/07/2025 - 14h35 (Atualizado em 03/07/2025 - 15h12 )

O ex-presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), defende que o Congresso altere leis para revisar a judicialização Vinicius Loures/Câmara dos Deputados - 27.05.2025

O ex-presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), defendeu nesta quinta-feira (3) que o Congresso aprove mudanças legislativas para impedir que decisões com grande apoio de deputados e senadores sejam questionadas na Justiça.

Segundo o político, as adequações devem ser voltadas para que decisões com “placares expressivos” não sejam contestadas por “minorias em insatisfeitas”.

“A judicialização da política acontece pela própria política, isso que a gente tem que cuidar, fazer o dever de casa dentro do Legislativo. Aprovar modificações na Lei para que matérias que sejam aprovadas por maioria absolutas, como qualquer uma que ultrapasse 350, 380 [votos], não sejam contestadas por minorias insatisfeitas“, afirmou.

A colocação foi dada a jornalistas, durante viagem a Lisboa. Lira também afirmou que as decisões do Congresso são as que mais representam a população e teceu críticas por pedidos encaminhados por partidos políticos ou entidades.

“Espero que seja modificada para que esse sarrafo de entidades, de pessoas jurídicas, partidárias, que podem propor ADI e ADPF, tenham modificação no sistema brasileiro. Para que o Congresso Nacional, que é a mais ampla sociedade brasileira, tenha as suas matérias, as suas decisões, votações, respeitadas enquanto maioria”, sustentou.

A posição de Lira vem em meio a discussões pela judicialização da derrubada do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), que levaram o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), a anunciar a elaboração de uma proposta para restringir ações de partidos políticos.

Na Câmara, um movimento iniciado pelo líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), para coletar assinaturas para uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que limite as ações de partidos políticos junto ao STF (Supremo Tribunal Federal).

