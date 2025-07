Aliados de Bolsonaro avaliam decisão do STF como ‘perseguição política’ e ‘tentativa de humilhação’ Em carta, oposição no Congresso cita operação da PF e diz haver ‘tentativa de censura e intimidação’ contra o ex-presidente Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 18/07/2025 - 13h34 (Atualizado em 18/07/2025 - 13h48 ) twitter

Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro criticaram decisão do STF nesta sexta-feira (18) Lis Cappi/R7

Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) avaliaram a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal) ligada ao político como uma “perseguição política” e uma “tentativa de humilhação”.

A avaliação faz parte de uma carta assinada por oposicionistas, da Câmara e do Senado, divulgada nesta sexta-feira (18).

“Reafirmamos nosso repúdio à censura, à intimidação e à tentativa de humilhação de um ex-presidente da República. O silêncio jamais será uma opção diante da injustiça”, afirma trecho do comunicado.

O posicionamento foi divulgado horas após a PF (Polícia Federal) cumprir mandados de busca na casa do ex-presidente e na sede do partido político, o PL.

