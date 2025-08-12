Anatel revoga obrigatoriedade do uso do prefixo 0303 em ligações Código tinha o objetivo de reduzir o número de ligações indesejadas Brasília|Da Agência Brasil 12/08/2025 - 19h41 (Atualizado em 12/08/2025 - 20h23 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Anatel revoga obrigatoriedade do uso do prefixo 0303 para grandes chamadas telefônicas.

A mudança responde a queixas de entidades que afirmavam que o prefixo gerava estigmatização.

A identificação pelo prefixo 0303 se torna facultativa, permitindo escolha às empresas.

Anatel estabelece prazo de 90 dias para adequação ao sistema de autenticação das ligações, visando combater abusos e fraudes. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Anatel tomou a medida após recursos e petições de entidades de diversos setores Bruno Peres/Agência Brasil/Arquivo

O Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) revogou a obrigatoriedade de empresas ou entidades que fazem um grande volume de chamadas telefônicas identificarem suas ligações por meio do prefixo 0303.

A flexibilização das normas em vigor foi aprovada no dia 7, em resposta a recursos e petições de entidades como a Legião da Boa Vontade (LBV) e a Federação Nacional das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Fenapaes); organizações como o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel, Celular e Pessoal (Conexis Brasil Digital) e de empresas, incluindo a imobiliária digital QuintoAndar.

Segundo o conselheiro Vicente Bandeira de Aquino, relator do processo, as queixas foram motivadas pelo Ato nº 12.712, de setembro de 2024, que ampliou o rol de empresas e organizações já obrigadas a usar o chamado Código Não Geográfico (CNG) 0303 — criado em dezembro de 2021 com o objetivo de reduzir o número de ligações indesejadas.

“Percebe-se que o Ato nº 12.712 foi objeto de contestação por diferentes entidades, de diversos setores, o que ressalta a relevância e o impacto da matéria”, observou Aquino em seu parecer, reconhecendo que, diante de uma chamada identificada pelo número 0303, as pessoas ficam mais propensas a não atender a ligação.

“A utilização desse recurso de numeração para os serviços de telemarketing produziu uma estigmatização das chamadas que o utilizam”, sustentou Aquino, afirmando que a identificação das ligações provenientes de empresas ou entidades responsáveis por grandes volumes de chamadas transmitiu à população a ideia de que qualquer chamada originada de um número 0303 seria inoportuna.

“Observa-se que uma parcela dos consumidores passou a adotar rapidamente medidas para evitar chamadas com o CNG no formato 0303, seja por meio de bloqueios em seus terminais, seja simplesmente deixando de atender tais chamadas, em decorrência do abuso por parte do mercado. Reconheço, portanto, a aversão demonstrada pelos usuários às chamadas e considero, portanto, pertinente que a utilização desse código não seja compulsória”, argumentou Aquino ao propor que a identificação se torne facultativa.

A proposta foi aprovada pelos demais conselheiros da Anatel.

Autenticação

Também por sugestão de Aquino, o Conselho Diretor da Anatel antecipou o prazo de adesão dos grandes originadores de chamadas telefônicas ao sistema de autenticação das ligações, um dos processos do serviço de Origem Verificada. As empresas terão 90 dias para se adequar à medida, contados a partir da publicação da decisão.

O processo de autenticação assegura o rastreamento do tráfego telefônico, fornecendo informações precisas sobre o uso da rede. A ação permitirá à Anatel monitorar, em tempo real, as empresas que realizam mais de 500 mil chamadas mensais, facilitando o combate a eventuais abusos.

O Ato nº 12.712 exigia a autenticação dos terminais usados por empresas ou organizações que fizessem mais de 10 mil chamadas diárias, ou seja, ao menos 300 mil mensais, mas Aquino recomendou e os demais conselheiros acolheram a revisão do volume para 500 mil ligações mensais.

As prestadoras de serviços de telecomunicações que gerarem um fluxo menor de chamadas têm até três anos para adaptar suas redes à autenticação integral do tráfego telefônico, com exceção de novas empresas, que já devem iniciar suas atividades com o recurso devidamente implementado.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Na avaliação da conselheira Cristiana Camarate, a antecipação da autenticação de chamadas, mesmo que apenas para alguns poucos grandes “chamadores”, vai ajudar no enfrentamento do chamado spoofing, prática fraudulenta com a qual quem telefona de má-fé utiliza um outro número para tentar ludibriar as pessoas.

“Estamos alterando algumas rotas, mas seguimos em frente no combate a esse fenômeno que acarreta prejuízos às empresas e aos consumidores. Não temos uma bala de prata [para resolver o problema]. Esse assunto é complexo e com múltiplas variáveis a serem tratadas”, constatou a conselheira.

O presidente da Anatel, Carlos Manuel Baigorri, classificou a decisão como justa. “De fato, ela traz um equilíbrio que, antes, eu percebo, não tínhamos”.

Ainda segundo o presidente da Anatel, a medida “significa, a um mesmo tempo, atacar a questão das chamadas abusivas, do spoofing e das fraudes nas telecomunicações, sem inviabilizar e prejudicar os telesserviços e as instituições filantrópicas que fazem um trabalho social indiscutível”.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Qual foi a decisão da Anatel em relação ao prefixo 0303?

O Conselho Diretor da Anatel revogou a obrigatoriedade do uso do prefixo 0303 para empresas ou entidades que realizam um grande volume de chamadas telefônicas.

Quando essa decisão foi aprovada?

A decisão foi aprovada no dia 7 de setembro de 2024.

Quais foram os motivos para a revogação do prefixo 0303?

A revogação foi motivada por queixas de diversas entidades, como a Legião da Boa Vontade (LBV) e a Federação Nacional das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Fenapaes), que argumentaram que o uso do prefixo 0303 estava gerando estigmatização das chamadas e fazendo com que as pessoas evitassem atender ligações identificadas por esse número.

O que o conselheiro Vicente Bandeira de Aquino disse sobre o impacto do prefixo 0303?

Vicente Bandeira de Aquino afirmou que a identificação das ligações pelo número 0303 fez com que a população associasse qualquer chamada desse tipo como inoportuna, levando muitos consumidores a bloquear ou não atender essas ligações.

Qual foi a nova proposta aprovada pela Anatel?

A proposta aprovada pela Anatel torna a identificação das ligações pelo prefixo 0303 facultativa, permitindo que as empresas escolham se desejam ou não utilizá-lo.

O que foi decidido sobre a autenticação das chamadas telefônicas?

A Anatel antecipou o prazo para que grandes originadores de chamadas se adequem ao sistema de autenticação das ligações, estabelecendo um prazo de 90 dias a partir da publicação da decisão.

Qual é o objetivo do sistema de autenticação das ligações?

O sistema de autenticação visa rastrear o tráfego telefônico e fornecer informações precisas sobre o uso da rede, permitindo à Anatel monitorar empresas que realizam mais de 500 mil chamadas mensais e combater abusos.

Como a nova medida afeta as prestadoras de serviços de telecomunicações?

As prestadoras que gerarem um fluxo menor de chamadas terão até três anos para adaptar suas redes à autenticação integral do tráfego telefônico, exceto novas empresas que devem implementar o recurso desde o início de suas atividades.

O que a conselheira Cristiana Camarate comentou sobre a antecipação da autenticação?

A conselheira Cristiana Camarate destacou que a antecipação ajudará no combate ao spoofing, uma prática fraudulenta que utiliza números falsos para enganar os consumidores.

Qual foi a opinião do presidente da Anatel sobre a decisão?

O presidente da Anatel, Carlos Manuel Baigorri, classificou a decisão como justa, afirmando que ela traz um equilíbrio necessário para lidar com chamadas abusivas e fraudes, sem prejudicar serviços essenciais e instituições filantrópicas.

