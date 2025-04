Silveira critica ANP e cobra atuação para o avanço da agenda regulatória no setor de gás Ministro também condenou os oligopólios e disse que a existência deles é responsável pelo aumento do preço do gás natural Brasília|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 08/04/2025 - 16h23 (Atualizado em 08/04/2025 - 16h33 ) twitter

Fala foi feita durante evento do setor de gás Tauan Alencar/MME

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira , voltou a cobrar a atuação da ANP (Agência Nacional do Petróleo) na regulação para destravar avanços no setor de gás. Segundo ele, é necessário maior “senso de urgência” por parte da agência, que é responsável, ainda, “impor preços justos e adequados para o sistema”. A fala foi feita nesta terça-feira (8) durante o evento “Gas Week 2025″, em Brasília.

“O governo brasileiro, legitimamente eleito para implementar as políticas, se compromete com o povo brasileiro durante as eleições. É isso que o presidente Lula nos cobra e quer que aconteça com as agências reguladoras, que infelizmente às vezes não compreendem o seu papel de ficarem restritos a regular e cumprirem com a validade necessária a implementação dessas políticas”, disse.

Para Silveira, sem uma regulação adequada, ou seja, sem um método de cálculo do preço para a infraestrutura de escoamento e processamento, estabelecido pela ANP, os valores podem ser fixados conforme o entendimento da Petrobras.

Além das críticas a ANP, o ministro também condenou os oligopólios e disse que a existência deles é responsável pelo aumento do preço do gás natural. Para Silveira, que se diz contra as medidas feitas pelo governo de Jair Bolsonaro, as privatizações geraram alterações nos valores do produto.

“Verdadeiros oligopólios, formados no governo anterior e liderados pelo ex-ministro da Fazenda Paulo Guedes, atravancam o crescimento nacional, encarecendo o gás natural e o gás de cozinha. E, por mais poderosos que sejam, estão sendo enfrentados pelo nosso governo”, afirmou.

Na ocasião, Silveira criticou o desperdício gerado durante a reinjeção de gás natural na produção de offshore. Com a prática, os custos e regras de acesso às infraestruturas de escoamento e processamento são diretamente afetadas.

Fiscalização de combustíveis

Em novembro, Alexandre Silveira , cobrou a atuação da ANP e pediu “mais vigor” na fiscalização de crimes no setor de combustíveis. Segundo Silveira, organizações criminosas usam o setor para lavagem de dinheiro. A fala foi feita nesta sexta-feira (8) durante o lançamento da consulta pública do Plano Decenal de Expansão de Energia.

“A maior prioridade, na visão do ministro de Minas e Energia hoje, é que o crime organizado não continue avançando e lavando dinheiro no setor de combustíveis no Brasil. Nós precisamos buscar, através dessa palavrinha mágica que é a inquietude, fazer entrega e deixar legado, porque nós somos passageiros. Eu cobro mais vigor delas [agências] porque, além de reguladoras, são também as fiscalizadoras dos setores de que nós somos responsáveis”, afirmou.

