Anvisa faz alerta para golpe envolvendo falsa cobrança de débito em nome da agência Segundo o órgão, golpistas estariam enviando e-mails cobrando a quitação de uma dívida Brasília|Do R7 01/04/2025 - 16h29 (Atualizado em 01/04/2025 - 16h35 )

Anvisa alerta para público desconsiderar a mensagem Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) emitiu nesta terça-feira (1º) um alerta sobre uma tentativa de golpe relacionada a um suposto débito sanitário em nome da agência. Segundo o órgão, golpistas estariam enviando e-mails cobrando a quitação de uma dívida. Entretanto, o remetente não pertence ao domínio da Anvisa.

“A Agência recebeu a informação que estão enviando e-mail com falsa cobrança de débito sanitário. O e-mail possui em seu Assunto: Alerta de Débito Sanitário - Apólice <número> e está assinado por Irene Ramos Da Silva. Como pode ser verificado na imagem abaixo, o remetente não pertence ao domínio da Anvisa”, diz a nota.

Por fim, a agência orientou que em caso de recebimento de um e-mail do gênero não clique em nenhum link e não realize nenhum pagamento. O público pode fazer denúncias sobre o assunto em um dos canais oficiais de atendimento. Veja:

• Contato: 0800 642 9782

• Webchat

• Ouvidoria

Print de e-mail com exemplo do golpe Divulgação/ Anvisa

Outros golpes

Com início da temporada do Imposto de Renda , a Receita Federal alertou para uma possível reedição do golpe da correspondência, já aplicado em outras temporadas.

Nele, criminosos enviam cartas falsas com o logotipo da Receita, simulando uma suposta “intimação para regularização de dados cadastrais”. Dessa forma, os contribuintes são direcionados a um site falso.

Segundo o órgão, os golpistas utilizam correspondências físicas enviadas pelos Correios, que imitam uma comunicação oficial da Receita. No texto, o destinatário encontra supostas instruções que, ao fim, buscam obter dados pessoais e bancários das vítimas.

