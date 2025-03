Anvisa interdita comercialização de creme dental da Colgate após relatos de efeitos colaterais Medida faz referência ao modelo Total Clean Mint, que teve número significativo de relatos de ‘eventos adversos’ associados ao uso Brasília|Do R7 27/03/2025 - 15h49 (Atualizado em 27/03/2025 - 17h08 ) twitter

Decisão foi publicada do DOU nesta quinta Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou nesta quinta-feira (27) que todas as pastas de dente do modelo Colgate Total Clean Mint sejam interditadas. A decisão foi tomada após um número significativo de relatos de “eventos adversos” associados ao uso do produto. O R7 entrou em contato com a empresa, mas ainda não houve resposta. O espaço segue aberto para manifestação.

Nas redes sociais, usuários relatam ter percebido efeitos colaterais após o uso do produto, como ressecamento, ferimentos, ardência e irritações.

“Tive alergia com a nova Colgate Clear Mint, boca toda ferida, precisando tomar remédio. Vi que há vários casos de pessoas que passaram por isso com o produto. Vamos analisar melhor o produto e se necessário fazer um recall nos distribuidores”, disse um dos internautas no perfil da marca.

“Deixo aqui minha reclamação. Após o uso da pasta Colgate total 12 whitening tive uma reação alérgica, minha língua está dormente em algumas partes, e não sinto o gosto dos alimentos direito, além do aparecimento de algumas feridas na língua também. Parei de usar a referida pasta dental há 3 dias, e os machucados estão sumindo e a dormência na língua está em uma área menor”, disse outro comentário.

A interdição cautelar, feita pela Anvisa, “visa proteger a saúde da população em caso de risco iminente e sem a prévia manifestação do interessado”.

Segundo a agência, a ação, que tem prazo previsto de 90 dias, se aplica aos casos “em que sejam flagrantes os indícios de alteração ou adulteração do produto“.

Na plataforma de reclamações “Reclame Aqui”, a nova fórmula da pasta acumula mais de 100 reclamações nas últimas 8 horas. Clientes relatam, principalmente, reações alérgicas ao creme dental.