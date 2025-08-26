Ao vivo: RECORD Talks discute mudanças climáticas e turismo sustentável antes da COP30 RECORD Brasília promove encontro que antecipa discussões da Conferência das Nações Unidas em Belém Brasília|Do R7, em Brasília 26/08/2025 - 08h03 (Atualizado em 26/08/2025 - 08h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em novembro, Belém sediará a COP30. Antes disso, a RECORD Brasília promoverá o RECORD Talks, um evento voltado ao debate sobre desafios ambientais e turismo sustentável.

A iniciativa reunirá especialistas, lideranças e estudantes no IDP (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa), em Brasília, para discutir como essas questões se conectam ao desenvolvimento econômico e social.

A abertura oficial será feita pelo ministro Luiz Roberto Barroso e terá mediação da apresentadora Tainá Farfan, com transmissão pelo R7.

Após a abertura, o evento contará com painéis com representantes do setor público, privado e da sociedade civil, que irão discutir os desafios e as oportunidades relacionados às mudanças climáticas, com destaque para o turismo sustentável e as práticas ESG (Ambiental, Social e Governança).

‌



O que é ESG?

ESG é a sigla em inglês para Environmental, Social and Governance (Ambiental, Social e Governança). De forma geral, o conceito avalia como um negócio busca:

Minimizar seus impactos ambientais ,

, Promover uma atuação social justa e responsável ,

, Adotar boas práticas de governança corporativa.

Veja programação completa

Abertura

Ministro Luís Roberto Barroso – Presidente do STF e do CNJ

– Presidente do STF e do CNJ Luiz Cláudio Costa – Presidente da RECORD

– Presidente da RECORD Mestre de cerimônia: Tainá Farfan – Apresentadora da RECORD

Painel 1 – ESG e Sustentabilidade

Alice de Moraes – Diretora de Programa da COP30

– Diretora de Programa da COP30 Carlos Vieira – Presidente da Caixa Econômica Federal

– Presidente da Caixa Econômica Federal Mediador: Clébio Cavagnolle – Apresentador da RECORD

Painel 2 – Turismo Verde

Marcelo Freixo – Presidente da Embratur

– Presidente da Embratur Ana Carla Lopes – Secretária-Executiva do Ministério do Turismo

– Secretária-Executiva do Ministério do Turismo Mediador: Antônio Guerreiro – Vice-Presidente de Jornalismo da RECORD

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp