Ao vivo: RECORD Talks discute mudanças climáticas e turismo sustentável antes da COP30
RECORD Brasília promove encontro que antecipa discussões da Conferência das Nações Unidas em Belém
Em novembro, Belém sediará a COP30. Antes disso, a RECORD Brasília promoverá o RECORD Talks, um evento voltado ao debate sobre desafios ambientais e turismo sustentável.
A iniciativa reunirá especialistas, lideranças e estudantes no IDP (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa), em Brasília, para discutir como essas questões se conectam ao desenvolvimento econômico e social.
A abertura oficial será feita pelo ministro Luiz Roberto Barroso e terá mediação da apresentadora Tainá Farfan, com transmissão pelo R7.
Após a abertura, o evento contará com painéis com representantes do setor público, privado e da sociedade civil, que irão discutir os desafios e as oportunidades relacionados às mudanças climáticas, com destaque para o turismo sustentável e as práticas ESG (Ambiental, Social e Governança).
O que é ESG?
ESG é a sigla em inglês para Environmental, Social and Governance (Ambiental, Social e Governança). De forma geral, o conceito avalia como um negócio busca:
- Minimizar seus impactos ambientais,
- Promover uma atuação social justa e responsável,
- Adotar boas práticas de governança corporativa.
Veja programação completa
Abertura
- Ministro Luís Roberto Barroso – Presidente do STF e do CNJ
- Luiz Cláudio Costa – Presidente da RECORD
- Mestre de cerimônia: Tainá Farfan – Apresentadora da RECORD
Painel 1 – ESG e Sustentabilidade
- Alice de Moraes – Diretora de Programa da COP30
- Carlos Vieira – Presidente da Caixa Econômica Federal
- Mediador: Clébio Cavagnolle – Apresentador da RECORD
Painel 2 – Turismo Verde
- Marcelo Freixo – Presidente da Embratur
- Ana Carla Lopes – Secretária-Executiva do Ministério do Turismo
- Mediador: Antônio Guerreiro – Vice-Presidente de Jornalismo da RECORD
