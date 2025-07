Ao vivo: STF ouve nesta segunda réus do núcleo 3 da tentativa de golpe Grupo é composto por militares ligados às Forças Especiais do Exército e por um agente da Polícia Federal Brasília|Gabriela Coelho e Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 28/07/2025 - 07h40 (Atualizado em 28/07/2025 - 07h43 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA O STF realiza hoje os interrogatórios dos dez réus do "núcleo 3" da tentativa de golpe de Estado em 2022.

O grupo inclui militares das Forças Especiais e um agente da Polícia Federal, acusados de planejar ações violentas.

As oitivas seguem após o término dos depoimentos de testemunhas da acusação e defesa.

Com isso, o núcleo 3 se aproxima do encerramento da instrução processual antes do julgamento final. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O STF (Supremo Tribunal Federal) ouve nesta segunda-feira (28) os dez réus do chamado “núcleo 3” da investigação que apura a tentativa de golpe de Estado em 2022. Os interrogatórios, que acontecem por videoconferência, marcam uma das últimas etapas antes do julgamento.

O grupo é composto por militares ligados às Forças Especiais do Exército — conhecidos como “kids pretos” — e por um agente da Polícia Federal. Segundo a denúncia apresentada pela PGR (Procuradoria-Geral da República), esses réus seriam responsáveis pela parte tática do plano golpista, incluindo o monitoramento de alvos e o planejamento de sequestros e execuções.

STF ouve nesta segunda-feira (28) os dez réus do chamado “núcleo 3” Fellipe Sampaio/STF - 25.06.2025

As oitivas ocorrem após o encerramento da fase de depoimentos de testemunhas, tanto da acusação quanto da defesa. Na semana passada, foram ouvidos os réus dos núcleos 2 e 4. Agora, o núcleo 3 entra na etapa de interrogatórios dos acusados.

Os depoimentos serão conduzidos pelo relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, ou por um juiz auxiliar, com possibilidade de questionamentos também por parte da PGR e dos advogados de defesa.

Quem são os réus ouvidos hoje:

Bernardo Correa Netto, coronel do Exército, preso na operação Tempus Veritatis ;

; Estevam Theophilo, general da reserva e ex-chefe do Comando de Operações Terrestres;

Fabrício Moreira de Bastos, coronel do Exército, envolvido com carta de teor golpista;

Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel, integrante do grupo “kids pretos”;

Márcio Nunes de Resende Júnior, coronel do Exército;

Rafael Martins de Oliveira, tenente-coronel e membro dos “kids pretos”;

Rodrigo Bezerra de Azevedo, tenente-coronel, também dos “kids pretos”;

Ronald Ferreira de Araújo Junior, tenente-coronel acusado de discutir minuta golpista;

Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros, tenente-coronel do Exército;

Wladimir Matos Soares, agente da Polícia Federal.

O que diz a denúncia

De acordo com a PGR, os integrantes do núcleo 3 estavam diretamente ligados às operações práticas da tentativa de golpe, incluindo planejamento de ações violentas, organização de sequestros e possível execução de opositores. Eles respondem pelos crimes de:

Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

Tentativa de golpe de Estado;

Participação em organização criminosa armada;

Dano qualificado;

Deterioração de patrimônio tombado.

Etapas do processo

Com as oitivas de hoje, o núcleo 3 se aproxima da fase de encerramento da instrução processual. Os núcleos 2 e 4 já estão na etapa de apresentação de diligências e requerimentos finais. Já o núcleo 1 — que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o delator Mauro Cid — encontra-se na fase das alegações finais. Depois disso, o relator poderá liberar os processos para julgamento no plenário do STF.

