Exército muda estrutura e afasta Batalhão dos ‘kids pretos’ do Comando de Operações Especiais Em nota enviada ao R7, o Centro de Comunicação Social do Exército afirmou que a realocação do batalhão Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 25/07/2025 - 09h13 (Atualizado em 25/07/2025 - 09h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Exército Brasileiro realocou o 1º Batalhão de Operações Psicológicas de Goiânia para Brasília.

A mudança faz parte de um processo de reestruturação das capacidades de Operações Especiais iniciado em 2024.

Transferência ocorre após envolvimento de militares em tentativa de golpe de Estado investigada pelo STF.

Suspeitas sobre o uso de operações psicológicas para incitar manifestações levantam questões sobre supervisão militar. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Mudança ocorre após o envolvimento de integrantes do COpEsp na tentativa de golpe de Estado Tomaz Silva/Agência Brasil - Arquivo

O Exército Brasileiro alterou sua estrutura organizacional e transferiu o 1º Batalhão de Operações Psicológicas, até então sob o Comando de Operações Especiais (COpEsp), em Goiânia, para o Comando Militar do Planalto, com sede em Brasília. Em nota enviada ao R7, o Centro de Comunicação Social do Exército afirmou que a realocação do batalhão já estava em estudo desde o fim de 2024, como parte de um processo mais amplo de reestruturação das capacidades de Operações Especiais.

“Desde 2016, já havia uma intenção de transferir o 1º Batalhão de Operações Psicológicas de Goiânia para Brasília. No final de 2024, foi iniciado um estudo da reestruturação das capacidades de Operações Especiais. Dentre as diversas ações previstas, encontra-se a realocação do 1º B Op Psic para Brasília, com o objetivo de que a atividade esteja diretamente subordinada ao Comando Militar do Planalto”, diz o comunicado.

A mudança ocorre após o envolvimento de integrantes do COpEsp na tentativa de golpe de Estado investigada pelo STF (Supremo Tribunal Federal). O tenente-coronel Guilherme Marques Almeida, ex-comandante do Batalhão de Operações Psicológicas, é um dos militares denunciados pela PGR (Procuradoria-Geral da República) e teve conversas interceptadas nas quais sugere explorar a invasão de 8 de janeiro de 2023: “Dá pra fazer um trabalho bom nisso aí”, afirmou, em referência aos atos golpistas em Brasília.

Outro nome apontado como central no uso das operações psicológicas durante a articulação golpista foi o coronel da reserva Reginaldo Vieira. Considerado um dos mais influentes defensores da doutrina de guerra psicológica no Exército, ele passou mais de duas décadas dedicando-se à implementação dessa linha de atuação, que visa influenciar atitudes, emoções e comportamentos de grupos sociais.

‌



Segundo a própria definição do Exército, o batalhão de Operações Psicológicas atua para “influir nas emoções, nas atitudes e nas opiniões de um grupo social, com a finalidade de obter comportamentos predeterminados”. Embora a atividade tenha sido usada em contextos legítimos, como a missão de paz no Haiti e a intervenção federal no Rio de Janeiro, a suspeita de seu uso para incitar manifestantes e promover o caos durante a transição de governo em 2022 levanta questionamentos sobre o controle e a supervisão da tropa durante os meses que antecederam os ataques em Brasília.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp