Julho Amarelo: pesquisa abre caminho para novo tratamento da hepatite B Estudo internacional revela possível estratégia de cura da doença. Especialistas alertam: vacinação é principal forma de prevenção Saúde|Luiza Marinho*, do R7, em Brasília 28/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Mais de 300 mil casos de hepatite B foram identificados no Brasil, tornando-se a segunda maior causa de óbitos entre as hepatites virais.

Uma pesquisa revela que o vírus da hepatite B depende de nucleossomos para se multiplicar, e um medicamento experimental pode bloquear essa infecção.

A vacina continua sendo a principal forma de prevenção, com o Brasil registrando redução da mortalidade nos últimos 10 anos graças à vacinação.

Medidas de prevenção, como uso de preservativos e não compartilhamento de objetos cortantes, são essenciais na luta contra a hepatite B. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

A hepatite viral é uma doença que pode ser fatal se não diagnosticada a tempo Arquivo/Agência Brasil

Segundo o Ministério da Saúde, mais de 300 mil casos de hepatite B foram identificados no Brasil. O vírus ainda provoca milhares de mortes e é a segunda maior causa de óbito entre as hepatites virais no país.

Porém, uma nova pesquisa publicada na revista científica Cell pode abrir caminho para tratamentos mais eficazes.

Cientistas de três instituições dos Estados Unidos descobriram que o vírus da hepatite B depende de uma estrutura chamada nucleossomo para se multiplicar nas células do fígado.

O estudo mostrou que um medicamento experimental, o CBL137 — usado originalmente para câncer — consegue impedir a formação dessas estruturas, bloqueando a infecção viral.

‌



Segundo o infectologista Alberto Chebabo, dos laboratórios Sérgio Franco e Bronsteinn da Dasa, no Rio de Janeiro, a descoberta representa uma nova possibilidade de cura.

“Esse estudo inicial sugere a eliminação completa do vírus das células infectadas. Novas fases ainda são necessárias, mas essa é uma perspectiva animadora para o tratamento da hepatite B crônica”, analisa.

‌



Números mundiais

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), mais de 304 milhões de pessoas vivem com hepatites virais B ou C no mundo, com 1,3 milhão de mortes anuais.

A hepatite B responde por 83% dos óbitos causados por hepatites virais crônicas, e, no Brasil, foram registradas 19.475 mortes relacionadas à doença até 2022.

‌



O maior coeficiente de mortalidade foi identificado na Região Norte, com 0,3 óbito a cada 100 mil habitantes, e a maioria das vítimas são homens.

Transmissão, diagnóstico e tratamentos da Hepatite B Luce Costa/Arte R7

Vacinação é o caminho

Apesar do avanço científico, especialistas reforçam que a vacinação segue como a forma mais eficaz de prevenção.

“Vimos o Brasil reduzir a mortalidade nos últimos 10 anos graças à vacinação. Ela é a principal estratégia de saúde pública contra a hepatite B”, destaca Chebabo.

A vacina está disponível gratuitamente no SUS e pode ser aplicada em pessoas de todas as idades que ainda não foram imunizadas.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A transmissão da hepatite B ocorre principalmente por contato com sangue contaminado ou por via sexual, e os sintomas incluem fadiga, náusea, dor abdominal, icterícia e urina escura.

Daniela Carvalho, hepatologista da clínica Gastrocentro lembra a necessidade da adoção de medidas para evitar a doença.

“É muito importante usar preservativos, não compartilhar objetos cortantes, como seringas, alicates de unha e barbeadores. Além disso, as pessoas devem fazer testes regularmente”, orienta.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp