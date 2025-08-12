Apex anuncia abertura de escritório do Brasil em Washington Objetivo é reforçar a defesa comercial brasileira diante das tarifas impostas pelos Estados Unidos Brasília|Do Estadão Conteúdo 11/08/2025 - 22h59 (Atualizado em 11/08/2025 - 23h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Apex abre escritório em Washington para defender o agronegócio brasileiro.

As tarifas impostas pelos EUA afetam diretamente as exportações brasileiras.

O novo escritório se junta a outras unidades nos EUA, focando na retirada de tarifas sobre produtos não produzidos lá.

Jorge Viana destaca a importância de uma união para enfrentar as medidas comerciais e anuncia encontros empresariais na Ásia. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Viana também anunciou encontros na Indonésia, Malásia e Índia para ampliar comércio Valter Campanato/Agência Brasil

O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), Jorge Viana, anunciou a abertura de um escritório em Washington (EUA). O objetivo é reforçar a defesa comercial brasileira diante das recentes medidas impostas pelos Estados Unidos.

O tarifaço, anunciado pelo presidente norte-americano, Donald Trump em 9 de julho, afeta diretamente o agronegócio brasileiro.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

“Estamos focados em não tirar a nossa presença nos Estados Unidos, porque é a maior economia do mundo e é muito importante trabalhar separado de qualquer questão política ou comercial”, afirmou, durante a abertura do 24º Congresso Brasileiro do Agronegócio, em São Paulo.

Segundo Viana, as medidas não têm caráter apenas comercial, mas político — o que dificulta a resolução. Ele destacou que o agro vive “um período de maior intensidade” e que 2025 tem superado os resultados recordes do ano passado, quando o setor exportou US$ 160 bilhões, o equivalente a 49% das vendas externas brasileiras.

‌



O novo escritório em Washington se soma às unidades já existentes em outras cidades norte-americanas, com foco em pautas como a retirada de tarifas sobre alimentos e produtos que os EUA não produzem.

Viana citou o exemplo do café, que, mesmo taxado, movimenta uma cadeia produtiva equivalente a 1,2% do PIB americano. “Eles importam 24 milhões de sacas, das quais 8 milhões vêm do Brasil.”

‌



Viana alertou que o Sudeste, em especial São Paulo, concentra a maior parte das exportações para os EUA e é a região mais afetada pelas novas medidas.

“Precisamos ter um processo de união para fazer essa defesa”, ressaltou. Jorge Viana estava acompanhado pelos governadores de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

‌



Viana também anunciou encontros empresariais ainda neste ano na Indonésia e na Malásia, além de um grande evento na Índia em janeiro de 2026 — todos com o objetivo de “ampliar o comércio e levar o agro junto”.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp