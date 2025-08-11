Logo R7.com
R7 Brasília

Trump cita Brasília como capital violenta e usa dados errados sobre taxa de homicídio

Fala do líder norte-americano foi feita durante o anúncio sobre a intervenção federal em Washington D.C.

Brasília|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Trump menciona Brasília como um dos "piores lugares do mundo" durante discurso sobre intervenções em Washington D.C.
  • O presidente usa dados incorretos, afirmando que Brasília tem alta taxa de homicídios comparável a Washington.
  • Dados oficiais apontam 6,8 homicídios por 100 mil habitantes em Brasília, bem abaixo da cifra apresentada por Trump.
  • A intenção de Trump é enviar tropas da Guarda Nacional para Washington devido aos altos índices de violência.

Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Fala de Trump foi feita durante anúncio de intervenção federal White House/ Joyce N. Boghosian

Durante o anúncio sobre a intervenção federal na segurança de Washington D.C., o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, citou Brasília ao justificar a decisão de acionar as tropas da Guarda Nacional. Na fala, o líder norte-americano usa a capital brasileira como exemplo de “piores lugares do mundo”, associando a cidade com altos índices de violência. Entretanto, dados do Governo do Distrito Federal e de institutos de pesquisa contradizem o que foi mostrado por Trump.

Ao mostrar um gráfico com a taxa de homicídio de locais como Cidade do Panamá, Bogotá e Brasília, Trump afirma que Washington D.C. está tem um índice maior que em lugares vistos como os “piores do mundo”. Segundo ele, a capital dos EUA aparece com 41 homicídios a cada 100 mil habitantes, enquanto Brasília tem 13 a cada 100 mil.

Porém, segundo a Secretária de Segurança Pública do Distrito Federal, no ano passado foram registrados 6,8 homicídios por grupo de 100 mil habitantes, índice mais baixo desde 1977, que teve 14/100 mil. O Atlas da Violência 2025, feito pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), fala em 11 mortes a cada 100 mil pessoas em Brasília.

“A taxa de homicídio em Washington hoje é maior do que Bogotá, na Colômbia, Cidade do México e outras cidades que você escuta sendo os piores lugares do mundo. Muito maior, isto é muito maior. Nós dobramos Bagdá, Cidade do Panamá, Brasília, Bogotá. Vocês querem viver em lugares como este? Eu acho que não”, disse.


Durante o comunicado, o presidente norte-americano afirmou que a capital dos Estados Unidos estaria com altos níveis de violência, incluindo homicídios, assaltos e furtos. Dessa forma, Trump decidiu assumir o controle da polícia local e enviar soldados da Guarda Municipal para Washington.

