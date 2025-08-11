Trump cita Brasília como capital violenta e usa dados errados sobre taxa de homicídio
Fala do líder norte-americano foi feita durante o anúncio sobre a intervenção federal em Washington D.C.
Durante o anúncio sobre a intervenção federal na segurança de Washington D.C., o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, citou Brasília ao justificar a decisão de acionar as tropas da Guarda Nacional. Na fala, o líder norte-americano usa a capital brasileira como exemplo de “piores lugares do mundo”, associando a cidade com altos índices de violência. Entretanto, dados do Governo do Distrito Federal e de institutos de pesquisa contradizem o que foi mostrado por Trump.
Ao mostrar um gráfico com a taxa de homicídio de locais como Cidade do Panamá, Bogotá e Brasília, Trump afirma que Washington D.C. está tem um índice maior que em lugares vistos como os “piores do mundo”. Segundo ele, a capital dos EUA aparece com 41 homicídios a cada 100 mil habitantes, enquanto Brasília tem 13 a cada 100 mil.
Porém, segundo a Secretária de Segurança Pública do Distrito Federal, no ano passado foram registrados 6,8 homicídios por grupo de 100 mil habitantes, índice mais baixo desde 1977, que teve 14/100 mil. O Atlas da Violência 2025, feito pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), fala em 11 mortes a cada 100 mil pessoas em Brasília.
“A taxa de homicídio em Washington hoje é maior do que Bogotá, na Colômbia, Cidade do México e outras cidades que você escuta sendo os piores lugares do mundo. Muito maior, isto é muito maior. Nós dobramos Bagdá, Cidade do Panamá, Brasília, Bogotá. Vocês querem viver em lugares como este? Eu acho que não”, disse.
Durante o comunicado, o presidente norte-americano afirmou que a capital dos Estados Unidos estaria com altos níveis de violência, incluindo homicídios, assaltos e furtos. Dessa forma, Trump decidiu assumir o controle da polícia local e enviar soldados da Guarda Municipal para Washington.
