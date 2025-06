Após anunciar saída do Brasil, advogado de Zambelli deixa defesa da deputada Em entrevista a um canal no Youtube, a parlamentar disse que pedirá licença não remunerada do mandato Brasília|Do R7 03/06/2025 - 12h54 (Atualizado em 03/06/2025 - 13h06 ) twitter

Vinicius Loures/Câmara dos Deputados - 07/05/2025

Após a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) anunciar que deixou o Brasil há alguns dias em busca de um tratamento médico, o advogado dela Daniel Bialski deixou a defesa da parlamentar. Ela foi condenada a 10 anos de prisão pela Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal).

“Eu fui apenas comunicado pela Deputada que estaria fora do Brasil para dar continuidade a um tratamento de saúde. Todavia, por motivo de foro íntimo, estou deixando a defesa da Deputada, como já lhe comuniquei”, disse o advogado em nota.

Em entrevista a um canal no Youtube, a parlamentar disse que pedirá licença não remunerada do mandato.

Zambelli disse estar “muito tranquila” em relação à decisão que tomou. “Vou me basear na europa. Tenho cidadania europeia. Não é um abandono do país. Não é desistir da minha luta. Muito pelo contrário: é resistir. Poder continuar falando o que quero falar”, afirmou.

A deputada mencionou o correligionário Eduardo Bolsonaro (PL-SP) ao falar sobre a possibilidade de pedir uma licença não remunerada.

“Tem essa possibilidade na Constituição. Acho que as pessoas conhecem um pouco mais essa possibilidade hoje em dia porque foi o que o Eduardo [Bolsonaro] fez também. Passo a não receber mais o salário e o gabinete vai ser ocupado pelo meu suplente”, declarou.

A parlamentar afirmou ainda que escolheu o continente como destino para poder atuar pelo fortalecimento da direita nos países da região.

Extradição Complexa

Segundo o advogado criminalista e professor Rodrigo Barbosa, o paradeiro desconhecido da deputada Carla Zambelli torna qualquer pedido de extradição mais complexo. A parlamentar diz ter cidadania italiana, mas existe a possibilidade de ela estar nos Estados Unidos.

“Antes de pensarmos na possibilidade de extradição, é preciso saber em qual país ela está no momento do pedido e, eventualmente, em qual país estará se for presa — se isso acontecer. A localização é essencial para determinar a viabilidade de extradição”, explicou.

