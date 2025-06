Lula critica juros altos e diz confiar que Banco Central vai ‘tomar atitude correta’ Presidente criticou a visão de que crescimento econômico causa necessariamente inflação e defendeu alternativas de controle Brasília|Edis Henrique Peres e Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 03/06/2025 - 11h58 (Atualizado em 03/06/2025 - 12h11 ) twitter

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva durante entrevista coletiva Ricardo Stuckert / PR - 10/05/2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar nesta terça-feira (3) o atual nível da taxa de juros no Brasil. Durante coletiva de imprensa em Brasília, ele afirmou que os juros seguem elevados mesmo com a inflação controlada e que espera uma mudança de postura do Banco Central em breve.

“Nós estamos conscientes de que a inflação está controlada, começou a cair o preço dos alimentos, e eu acho que logo, logo o Banco Central vai tomar a atitude correta de começar a baixar os juros”, declarou.

Lula reforçou que, mesmo com os juros em patamar elevado, a economia brasileira continua a crescer, impulsionada pela oferta de crédito para pequenos produtores, microempreendedores e agricultores.

“Mesmo com juros tão altos, a economia continua crescendo. É porque tem muito crédito neste país — e nós queremos mais crédito para que a economia cresça ainda mais.”

‌



O presidente criticou a visão de que crescimento econômico causa necessariamente inflação e defendeu alternativas de controle que não envolvam frear o consumo ou gerar desemprego.

“Fico chateado quando dizem que a economia está crescendo e vai causar inflação. Se para controlar a inflação for preciso ter fome, não é possível aceitar. Precisamos encontrar outro jeito.”

‌



“Tenho 100% de confiança na idoneidade do companheiro Galipolo. Ele é uma figura muito especial e vai dar conta do recado fazendo aquilo que é necessário.”

