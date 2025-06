6 em cada 10 comerciantes do Centro-Oeste esperam vender mais nas festas juninas Levantamento feito pelo Serasa revela que 58% dos comerciantes projetam renda extra no período Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 03/06/2025 - 11h00 (Atualizado em 03/06/2025 - 11h00 ) twitter

Festas juninas aquecem economia no Centro-Oeste Divulgação/Agência Brasil - arquivo

O começo das festas juninas deve aquecer a economia do Centro-Oeste nos próximos meses. De acordo com pesquisa feita pela Serasa, 65% dos comerciantes notam aumento das vendas no período, enquanto 58% confessa projetar renda extra durante as festividades.

Os dados foram compartilhados de modo exclusivo com o R7 e revelam a expectativa de 46% dos entrevistados em usar o dinheiro sazonal para empreender.

Entre os principais beneficiados com os festejos de inverno estão o setor de vestuário (62%), a alimentação em bares, restaurantes e barracas de comidas típicas (61%) e o entretenimento, como shows e eventos culturais (57%).

Segundo a Serasa, 65% dos participantes da pesquisa confirmam um crescimento real nas vendas do comércio local durante o mês de junho. Além disso, 46% citam aumento na geração de empregos temporários e 42% a valorização dos produtos artesanais.

‌



Especialista em educação financeira, Thiago Ramos, “junho é, cada vez mais, um mês de fortalecimento das economias regionais”.

“Os pequenos empreendimentos e os trabalhadores autônomos são os mais favorecidos pela geração de renda extra proporcionada pelas festas juninas, cujas celebrações só crescem”, explica.

‌



Hospedagem

Embora as celebrações sejam bem tradicionais no Norte e Nordeste, a pesquisa revela também atrativos no cerrado. Segundo o levantamento, 48% dos moradores do Centro-Oeste aproveitam as festas na própria cidade, enquanto 16% viajam para aproveitar as comemorações.

A média de gastos, nesses casos de deslocamento, fica abaixo de R$ 300.

‌



A pesquisa, produzida pelo Instituto Opinion Box, ouviu 2.306 pessoas em todas as regiões do Brasil.

