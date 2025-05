Alegando ‘perseguição’, Zambelli transfere redes sociais para mãe, que deve entrar para política Ação ocorre após a deputada ser condenada a 10 anos de prisão e em meio ao ‘medo’ de perder os perfis nas redes Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 30/05/2025 - 16h28 (Atualizado em 30/05/2025 - 16h28 ) twitter

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) Bruno Spada / Câmara dos Deputados - 04/12/2024

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) anunciou, nesta sexta-feira (30), que transferiu a titularidade de seus perfis nas redes sociais para sua mãe, Rita Zambelli, diante de “perseguição política“. A parlamentar ainda disse que Rita é sua pré-candidata à deputada federal em 2026 e que seu filho, João Zambelli, vai disputar a Câmara Municipal de São Paulo em 2028.

“Diante do cenário de perseguição política que vivemos, em que quem defende a verdade, a família e a liberdade se torna alvo constante, é natural que eu queira garantir que esse legado permaneça vivo e ativo”, publicou a deputada nas redes sociais.

Ela explicou que os perfis serão “uma herança política” para a mãe, que, com o mandato, dará “continuidade a essa luta que é de toda a nossa família e de milhões de brasileiros que se recusam a se curvar diante do autoritarismo”.

Em 15 de maio, Zambelli foi condenada pela Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) a dez anos de prisão mais multa de R$ 2 milhões, que deve ser paga em conjunto com o hacker Walter Delgatti Neto, por invasão ao CNJ (Conselho Nacional de Justiça). Ela ainda foi condenada à perda do mandato, mas pode recorrer.

“Sim, fiz essa transferência porque, caso se confirme minha inelegibilidade, há o risco real de que tentem me silenciar, inclusive nas redes. E, como minha mãe sempre foi ativa, firme e atuante, tomei essa decisão de forma transparente, responsável e absolutamente legítima”, prosseguiu a parlamentar no anúncio.

Entenda

Além de Zambelli, a Turma condenou o hacker Walter Delgatti Neto a oito anos e três meses de prisão, em regime inicialmente fechado. Atualmente, ele cumpre prisão preventiva.

Ambos respondem pelos crimes de invasão a dispositivo eletrônico e falsidade ideológica. Eles ainda podem recorrer. A parlamentar também foi condenada a perda do mandato (a ser declarada pela Mesa da Câmara dos Deputados após o trânsito em julgado). A decisão ainda torna a deputada inelegível por oito anos de acordo com a Lei da Ficha Limpa.

A defesa da deputada estuda pedir prisão domiciliar em virtude de comorbidades que ela alega ter. Além disso, em 19 de março, ela divulgou uma chave Pix nas redes sociais, pedindo ajuda para arcar com os processos aos quais responde. Até a última atualização divulgada, ela havia arrecadado R$ 285 mil.

