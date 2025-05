Zambelli pede Pix para arcar com multas judiciais e arrecada mais de R$ 160 mil em 5 horas A parlamentar foi condenada a 10 anos de prisão pela Primeira Turma do STF Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 19/05/2025 - 16h44 (Atualizado em 19/05/2025 - 16h44 ) twitter

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) Bruno Spada/Câmara dos Deputados - 12/12/2024

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) usou as redes sociais, nesta segunda-feira (19), para pedir Pix aos seguidores a fim de arcar com os gastos judiciais de condenações no STF (Supremo Tribunal Federal) e na Justiça Eleitoral. Na semana passada, ela foi condenada, pela Primeira Turma do STF, a dez anos de prisão mais multa de R$ 2 milhões, que deve ser paga em conjunto com o hacker Walter Delgatti Neto, por invasão ao CNJ (Conselho Nacional de Justiça). Ela ainda foi condenada a perda do mandato. Mas pode recorrer.

“Hoje venho aqui com o coração apertado, mas com coragem para enfrentar tudo de cabeça erguida”, escreveu a parlamentar nas redes sociais. “Não está fácil a minha situação. Eu vivo do meu salário de deputada, que não é baixo, mas que, com essa quantidade de multas, fica impossível”, continuou.

Cerca de cinco horas depois, a parlamentar publicou que arrecadou mais de R$ 166 mil. Além disso, que durante esta manhã, sua conta havia amanhecido negativa em R$ 14,8 mil.

“Sempre defendi que a política deve ser feita com verdade e transparência. Por isso, estou abrindo o coração e mostrando publicamente o atual saldo da minha conta: R$ 166 mil, este é o resultado até agora da campanha de Pix”, explicou.

Apesar da quantia, Zambelli disse que o montante “não cobre nem de longe as multas milionárias que o STF está tentando” impor a ela. “Mais de R$ 4 milhões, além da perda do meu mandato. E tudo isso, mesmo sem o processo ter terminado e sem que eu tenha me beneficiado financeiramente de nada, prosseguiu.

Na gravação, ela também mencionou que responde a outras 20 ações judiciais na Justiça Eleitoral por fake news. “Teve um que paguei na semana passada, de 44 mil e, para isso, meu pai vendeu o carro para me ajudar”, declarou.

Além disso, ela citou um processo de porte ilegal de arma, em que foi condenada a cinco anos de prisão, perda do mandato e R$ 480 mil em multa.

Zambelli repetiu uma estratégia usada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que arrecadou mais de R$ 17 milhões em Pix de apoiadores há dois anos. Na semana passada, o ex-presidente disse que usou parte do valor para, entre outras coisas, custear os gastos de seu filho deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos EUA.

Na semana passada, o ex-ministro Gilson Machado usou as redes sociais para pedir mais ajuda, alegando que Bolsonaro já gastou R$ 8 milhões, do valor arrecadado anteriormente, e que precisa cobrir despesas com advogados, médicos e passagens.

