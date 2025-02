Após denúncia da PGR, Bolsonaro diz que não liga para prisão Posição veio para apoiadores em evento do PL, em Brasília; político também disse ter ‘consciência tranquila’ Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 20/02/2025 - 14h49 (Atualizado em 20/02/2025 - 15h46 ) twitter

O ex-presidente Jair Bolsonaro comentou denúncia da PGR em evento a apoiadores RECORD

Dois dias após denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República), que aponta suposta participação do ex-presidente Jair Bolsonaro em uma tentativa de golpe de Estado, o político disse que está com a “consciência tranquila” e que não liga para a prisão.

“O tempo todo com ‘vão prender Bolsonaro’”, indicou. Logo após, Bolsonaro disse não ligar para a prisão. As declarações foram dadas nesta quinta-feira (20), durante evento para apoiadores do PL (Partido Liberal).

No mesmo discurso, o ex-presidente disse que a denúncia da PGR apenas apresenta narrativas.

“Não tenho obsessão pelo poder. Tenho paixão pelo nosso Brasil. Ao contrário de alguns poucos aqui, em Brasília, que no momento mandam muito, eu estou com a consciência tranquila”, disse. “[A denúncia] Nada mais têm contra nós do que narrativas. Todas foram por água abaixo. Investiram pesadamente agora nessa última: golpe”, emendou.

Bolsonaro ainda ironizou a supota tentativa de golpe, afirmando que não estava no Brasil em 8 de janeiro, quando as sedes dos Três Poderes foram depredadas por manifestantes.

“Estava lá, com o Pato Donald e o Mickey e tentei dar o golpe de 8 de janeiro aqui”, afirmou.

Denúncia contra Bolsonaro

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, apresentou ao STF denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por suposto envolvimento em um plano de golpe de Estado após as eleições de 2022. Ele foi denunciado pelos seguintes crimes:

Liderar organização criminosa armada;

Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

Golpe de Estado;

Dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima; e

Deterioração de patrimônio tombado.

Agora, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, vai analisar a denúncia. Segundo a defesa de Bolsonaro, ele “jamais compactuou com qualquer movimento que visasse a desconstrução do Estado Democrático de Direito ou as instituições que o pavimentam”.

