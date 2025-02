Bolsonaro ironiza suposta tentativa de golpe: ‘No dia 8/1, eu estava com o Pato Donald’ Ex-presidente citou viagem durante atos e voltou a defender o projeto de anistia no Congresso Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 20/02/2025 - 12h36 (Atualizado em 20/02/2025 - 13h09 ) twitter

O ex-presidente Jair Bolsonaro em evento do Partido Liberal, em Brasília Lis Cappi/R7

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ironizou, nesta quinta-feira (20), a suposta tentativa de golpe apresentada contra ele em denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República). Em evento a apoiadores, o político afirmou que não estava no Brasil durante o 8 de janeiro e lembrou de viagem aos Estados Unidos.

“Estava lá, com o Pato Donald e o Mickey e tentei dar o golpe de 8 de janeiro aqui”, disse. A colocação fez parte de discurso no 1º Seminário de Comunicação do Partido Liberal, em Brasília.

O ex-presidente também voltou a dizer que se sente “tranquilo” com a denúncia. “Estou com a consciência tranquila, nada mais tem contra nos do que narrativas”, sustentou.

Bolsnaro ainda disse “não ter obsessão pelo poder”, mas se colocou como a figura política a ter a “casca mais grossa”, em uma eventual corrida eleitoral.

‌



Para a plateia de apoiadores, o político se comparou em diferentes momentos ao presidente eleito nos Estados Unidos, Donald Trump, citando a derrota eleitoral e atentados em campanhas.

O ex-presidente ainda disse ser inocente nas condenações que o deixaram inelegível pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), afirmando não ter feito “nada demais” na reunião com embaixadores. Segundo a Corte, a convocação feita por ele em julho de 2022 teve abuso de poder político. À época, a reunião foi voltada para questionar o sistema eleitoral brasileiro.

‌



Em outra frente, o político reforçou o convite a apoiadores para o ato mobilizado pela oposição em 16 de março. Conforme noticiou o R7, nomes do partido veem o evento como uma forma de pressionar a votação da anistia aos condenados do 8 de janeiro na Câmara.

Denúncia contra Bolsonaro

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, apresentou ao STF denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por suposto envolvimento em um plano de golpe de Estado após as eleições de 2022.

‌



Agora, o ministro Alexandre de Moraes vai analisar a denúncia. Segundo a defesa de Bolsonaro, ele “jamais compactuou com qualquer movimento que visasse a desconstrução do Estado Democrático de Direito ou as instituições que o pavimentam”.

O ex-presidente foi denunciado pelos seguintes crimes:

Liderar organização criminosa armada;

Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

Golpe de Estado;

Dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima; e

Deterioração de patrimônio tombado.