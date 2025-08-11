Após denúncia de Felca, senadores querem CPI sobre sexualização de crianças Parlamentares já têm 54 assinaturas em prol da CPI Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 11/08/2025 - 18h06 (Atualizado em 11/08/2025 - 18h06 ) twitter

A CPI deve funcionar por 120 dias, com oito membros titulares e cinco suplentes Carlos Moura/Agência Senado - 11/08/2025

Os senadores Jaime Bagattoli (PL-RO) e Damares Alves (Republicanos-DF) iniciaram, nesta segunda-feira (11), a coleta de assinaturas para criar uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para apurar a atuação de influenciadores digitais e de redes sociais na disseminação de conteúdos que sexualizam crianças e adolescentes.

“É imprescindível que o Senado Federal atue de forma proativa para proteger a infância brasileira, garantindo que investigações apropriadas sejam realizadas e que as medidas cabíveis sejam tomadas para coibir práticas abusivas e ilícitas nas redes sociais”, alegam os parlamentares no requerimento.

A ação dos parlamentares ocorre após o youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, publicar um vídeo acusando o influenciador digital Hytalo Santos de explorar sexualmente crianças nas redes sociais.

O influenciador digital também foi acusado de explorar trabalho infantil em vídeos que publicava na internet com menores de idade. Santos tem mais de 20 milhões de seguidores.

Na gravação. Felca também trás outros exemplos de exploração infantil nas redes e mostra como as plataformas atuam para entregar conteúdos de crianças a pedófilos.

No pedido de CPI, que já conta com 54 assinaturas, os parlamentares também pedem a apuração sobre a relação entre o conteúdo exposto por influenciadores, a exemplo de Santos, e a potencial exploração sexual de menores.

Além disso, pedem uma investigação sobre a efetividade das políticas de proteção à infância no ambiente digital e a resposta das autoridades competentes às denúncias de pedofilia e abuso online.

A CPI deve funcionar por 120 dias, com oito membros titulares e cinco suplentes. Conforme apurou o R7, os senadores esperam angariar mais assinaturas para protocolar o pedido apesar de já terem o dobro das assinaturas mínimas.

