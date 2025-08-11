Dino autoriza pagamento de indenização para vítimas do vírus Zika Vítimas têm direito à indenização em parcela única de R$ 50 mil, além de pensão especial, mensal e vitalícia Brasília|Da Agência Brasil 11/08/2025 - 18h04 (Atualizado em 11/08/2025 - 18h08 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Anatel aprova medidas para coibir práticas abusivas em telefonia.

Grandes chamadores com mais de 500 mil ligações mensais precisarão autenticar chamadas.

Objetivo é combater fraudes e aumentar segurança nas telecomunicações.

Autenticação deverá ser universal em três anos e permitirá monitoramento em tempo real. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Dino atendeu ao pedido feito pela AGU Gustavo Moreno/STF

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF) , autorizou nesta segunda-feira (11) o governo federal a garantir a continuidade do pagamento de auxílio para vítimas do vírus Zika. Conforme a norma, as vítimas têm direito à indenização em parcela única de R$ 50 mil, além de pensão especial, mensal e vitalícia.

Dino atendeu ao pedido feito pela Advocacia-Geral da União (AGU) para assegurar a segurança jurídica dos pagamentos após as alterações legislativas sobre a matéria.

Pela decisão do ministro, o auxílio está garantido para todas as crianças que se enquadram nos critérios estabelecidos na Lei 15.156/2025.

O benefício vale para pessoas com deficiência permanente de doença congênita decorrente do vírus Zika.

‌



“Trata-se de quadro de vulnerabilidade social e de saúde pública sem precedentes, resultante de surto que atingiu um conjunto delimitado de mães, marcadamente em determinadas regiões do país, e para o qual, até o presente momento, inexiste explicação científica incontroversa. Nessa conjuntura, o Poder Judiciário pode e deve assegurar a concretização desses direitos”, argumentou Dino.

Os pagamentos estavam previstos em um projeto de lei que foi parcialmente vetado pela Presidência da República por falta de adequação às regras fiscais.

‌



Contudo, uma medida provisória manteve os pagamentos. Em seguida, a medida perdeu a vigência. Diante do impasse, um novo projeto de lei passou a valer, mas não havia segurança jurídica para manter os benefícios.

